

أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عقوبات صارمة ضد مواطن سعودي في المنطقة الشرقية بعد ضبطه بحوزته 47 سمكة قرش من نوع “قرش الشعاب” ذي الطرف الأسود.

وقد قوبلت هذه المخالفة بتغريم المواطن بأكثر من مليون ريال، نتيجة لانتهاكه لقوانين الحماية البيئية.

وأكد المركز الوطني أن صيد قرش الشعاب يُعد ممنوعًا ومخالفًا للقوانين البيئية، مشيرًا إلى أن العقوبات تشمل غرامات مالية تصل إلى 40,000 ريال للكائن الواحد.

تأتي هذه العقوبات في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على التنوع البيئي والحياة البحرية في المملكة العربية السعودية.

وأوضح المركز أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لضبط المخالف واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضده.

وتمت إحالته إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، حيث يتوقع أن تُطبق عليه عقوبات إضافية وفقًا للائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق الجهود المستمرة للحكومة السعودية للمحافظة على البيئة البحرية والحفاظ على التوازن البيئي، حيث يتم تشديد الرقابة وتكثيف الحملات الرقابية لمنع الصيد غير المشروع وحماية الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.







بعقوبة تصل إلى 40 ألف ريال للكائن الواحد.. الحياة الفطرية تضبط مواطن بحوزته 47 سمكة قرش محظور صيدها#الإخباريةhttps://t.co/UtyAgC1WWZ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2024