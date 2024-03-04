فريق التحرير by فريق التحرير

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سحب تراخيص عدد من مكاتب الاستقدام في السعودية

تؤكد وزارة الموارد البشرية على أهمية تعزيز آليات حل النزاعات وتسهيل الإجراءات في قطاع الاستقدام، وتشجيع جميع الأطراف المعنية على التبليغ عن أي مخالفات تتعلق بالقطاع

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن سلسلة من القرارات الحاسمة تجاه مكاتب الاستقدام في المملكة.

حيث قامت الوزارة بسحب تراخيص 21 مكتب استقدام وإيقاف نشاط 4 مكاتب أخرى بسبب مخالفتها لقواعد وأنظمة ممارسة الاستقدام، بسبب مخالفات عدة، مثل عدم إعادة المبالغ المستحقة للعملاء وتشغيل عمالة غير مرخصة. كما تم إيقاف بعض المكاتب بسبب تأخرها في توفير العمالة وعدم الامتثال لقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.


وأفادت الوزارة ، أن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الرقابة المستمرة والمتابعة على قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد الصادرة عن الوزارة، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع، عبر “منصةَ مُساند ” وبإشراف مباشر من الوزارة، كما أن الجهود مستمرة في مواصلة عملهم على تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة ونوعية لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وتجويد آلية لحل الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية. وتدعو الوزارة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بقطاع الاستقدام.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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