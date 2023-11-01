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جنايات دبي تحكم بالسجن والغرامات لاختراق سيبراني

قضى الحكم الصادر بشأن اختراق سيبراني لشبكة التراسل الإلكتروني للشركة التجارية العقارية بمصادرة الأموال والمضبوطات وأي أموال يمتلكها المتهمون

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت الشركة التجارية العقارية في إفصاح على موقع بورصة الكويت عن صدور حكم قضائي بشأن دعواها حول عملية اختراق سيبراني لشبكة التراسل الإلكتروني.

وأوضحت الشركة أنه تم اخطارها بصورة رسمية بالحكم الصادر من محكمة جنايات دبي الذي قضى بالسجن وغرامات مالية ضد المتهمين في الدعوى المنظورة في دائرة الجنايات.

اختراق سيبراني

كما قضى بمصادرة الأموال والمضبوطات وأي أموال يمتلكها المتهمون تعادل قيمة الأموال والمتحصلات محل الجريمة والتي تعذر ضبطها، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

ولفتت الشركة التجارية العقارية إلى أن الحكم صادر عن محكمة أول درجة، ويحق للأطراف والنيابة العامة استئنافه، منوهة بأنه سيتم تحديد الأثر المالي لاحقاً إن وُجد.

اختراق سيبراني

شكوى ضد عملية اختراق سيبراني

وكانت الشركة قد أعلنت في يونيو 2021 تقديم شكوى لإدارة الجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة والكويت إلى النيابة العامة، بواقعة احتيال مالي بالتزوير في مراسلات إلكترونية لتحويل مالي يعادل 4.428 مليون دينار خاصة باستثمار في دبي، لتتخذ الشركة تبعاً لذلك إجراءات قانونية.

دبي
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