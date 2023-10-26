سجن مصري 15 سنة وتغريمه مليون دينار كويتي في قضية “جمعية المعلمين”

قضت محكمة الاستئناف الكويتية برئاسة المستشار عبدالله الصانع، بسجن مصري، يشغل منصب المدير المالي لجمعية المعلمين، لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مليون دينار، في قضية اختلاس أموال من جمعية المعلمين الكويتية، وغسيل أموال.

أسباب سجن مصري 15 سنة

تتحصل الواقعة في قيام وافد من الجنسية المصرية، بزيادة راتبه عدة مرات وإضافة رواتب غير مستحقة لأشخاص وهميين، واستخدام صلاحياته لإصدار شيكات لآخرين، لتنفيذ اختلاسات مالية مستغلا منصبه الوظيفي.

وبينت التحريات أن المتهم عمل على إعداد كشوف الرواتب، وزيادة قيمة راتبه لفترات طويلة بداية من عام 2018، إلى جانب إصدار 5 شيكات غير مستحقة من حساب جمعية المعلمين، قبل أن يتم افتضاح أمره.