فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inقضاياآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

سجن مصري 15 سنة وتغريمه مليون دينار كويتي في قضية “جمعية المعلمين”

كشفت التحريات أن المتهم عمل على إعداد كشوف الرواتب، وزيادة قيمة راتبه لفترات طويلة بداية من عام 2018

فريق التحرير by فريق التحرير
حبس مصري

قضت محكمة الاستئناف الكويتية برئاسة المستشار عبدالله الصانع، بسجن مصري، يشغل منصب المدير المالي لجمعية المعلمين، لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مليون دينار، في قضية اختلاس أموال من جمعية المعلمين الكويتية، وغسيل أموال.

أسباب سجن مصري 15 سنة

تتحصل الواقعة في قيام وافد من الجنسية المصرية، بزيادة راتبه عدة مرات وإضافة رواتب غير مستحقة لأشخاص وهميين، واستخدام صلاحياته لإصدار شيكات لآخرين، لتنفيذ اختلاسات مالية مستغلا منصبه الوظيفي.

وبينت التحريات أن المتهم عمل على إعداد كشوف الرواتب، وزيادة قيمة راتبه لفترات طويلة بداية من عام 2018، إلى جانب إصدار 5 شيكات غير مستحقة من حساب جمعية المعلمين، قبل أن يتم افتضاح أمره.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...