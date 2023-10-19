الكويت.. سجن قضاة ورجال أعمال كويتيين

اسدلت محكمة التمييز الستار على قضية رشوة القضاة، وايدت حبس 7 قضاة من 7 سنوات إلى 15 سنة، وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا، وقضت ببراءة قاض واحد، وسجن رجال أعمال.

كما قضت المحكمة بالحبس لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة ، وسجن رجال أعمال، كما قضت بحبس آخرين، فيما قضت ببراءة اخرين.

وكانت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني صالحي، اكتشفت وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيين إلى التأديب، فيما أحالت 8 قضاة إلى محكمة الجنايات كما أحالت 3 محامين وصالحي و 15 آخرين.