بالقانون و الشرع..رسوم تأخير سداد القروض في السعودية باطلة

أخيرا .. أنهى النظام السعودي الجدل حول أحقية شركات “اشتر الآن وادفع لاحقا” في فرض غرامات تأخير سداد القروض أو عمليات شراء الأقساط.

بعد أن وضع نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد الذي بدأ العمل به اليوم رسميا مادة تنص: (على أن كل شرط عند العقد أو تأجيل الوفاء برد القرض يتضمن زيادة فيه باطلا)، وهذه المادة لا جدال فيها بحكم نهائي.

وكانت شركات الدفع الآجل تفرض رسوما أو غرامات مالية قد تتضاعف أحيانا عند تأخر العميل عن السداد، مما أوقع الكثير في الضرر.

وبعد إلغاء هذا الشرط بالنظام والقانون، أكد حينها عدد من المختصين بالشريعة أن غرامة التأخير المتعامل بها سابقا كانت غير جائزة وفيه شبهة الربا، وبعد فرض النظام السعودي الجديد على هذه الشركات عدم نظامية وقانونية غرامة التأخير، تحدث المختصين الشرعيين، عبر وسائل مختلف منها شبكات التواصل الاجتماعي بأن شركات “اشتر الآن وادفع لاحقا” بات التعامل معها جائزا ولا شبهة فيه.

وذكر الشيخ الدكتور سعد الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، عبر حسابه الرسمي “إكس”، أن بعض شركات الوساطة بين البائع والمشتري أضافت رسوما عند ابتداء الشراء باسم”رسوم الخدمة”، وهذا أمر محرم، لكونه حيلة على الإقراض بفائدة”.

وأضاف: “قامت بعض شركات الوساطة بين البائع والمشتري (اشتر الآن وادفع لاحقا) بإلغاء شرط غرامة التأخير وهذا أمر حسن، لكن تبين أن بعض هذه الشركات أضافت رسوما عند ابتداء الشراء باسم (رسوم الخدمة)، وهذا أمر محرم؛ لكونه حيلة على الإقراض بفائدة، ولتصحيح التعامل يشترط: إن تباع السلعة من التاجر بسعر السوق ولا يؤخذ عليها رسم في البداية من الشركة، مع إلغاء شرط غرامة التأخير، وأن تكتفي الشركة بالعمولة التي تحصلها من المحل التاجر”.

كما منح النظام الزام جهة التمويل بمنح العميل موافقة على تغيير مبلغ الدفع المستديم عند تغير ظروفه، وقد جاء تنظيم البنك المركزي لمثل هذه الشركات من خلال عدد من القواعد التنظيمية.

وبعد هذا التنظيم الرسمي أعلن اليوم عدد من شركات “اشتر الآن و ادفع لاحقا“، إلغاء رسوم التأخير بشكل نهائي.

قامت بعض شركات الوساطة بين البائع والمشتري (اشتر الآن وادفع لاحقا) بإلغاء شرط غرامة التأخير وهذا أمر حسن، لكن تبين أن بعض هذه الشركات أضافت رسوما عند ابتداء الشراء باسم (رسوم الخدمة)، وهذا أمر محرم؛ لكونه حيلة على الإقراض بفائدة، ولتصحيح التعامل يشترط: أن تباع السلعة من التاجر… — أ.د.سعد الخثلان (@saad_alkhathlan) December 17, 2023