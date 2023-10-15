تسبب نزاع بين ورثة رجل أعمال ومستثمر في قطاع التعليم بإخلاء مدرسة أهلية في منتصف العام الدراسي مما قد يلحق الضرر بطلابها.

القصة بدأت بعد صادقت محكمة الاستئناف على حكم صادر عن المحكمة العامة بإخلاء مدرسة أهلية في جدة، واكتسب الحكم الصفة القطعية وأحيل لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات.



وبحسب الحكم، فإن ورثة رجل أعمال تقدموا بدعوى أمام المحكمة طالبين فسخ عقد تأجير عقار من مدرسة أهلية؛ بسبب تأخر وتعثر المدرسة في سداد الإيجار المتفق عليه منذ بداية جائحة كورونا حتى العام الحالي.



وقال الورثة في دعواهم، إن مستأجري العقار ماطلوا في دفع الإيجار مخالفين بذلك ما ورد في بنود عقد التأجير.



وتمسك الورثة في دعواهم بطلب فسخ العقد وإخلاء العقار وإلزام ملاك المدرسة الأهلية بدفع قيمة الإيجار المتأخرة المقدرة بـ 600 ألف ريال.



ودرست المحكمة القضية، واطلعت على المستندات المقدمة من الورثة، واطلعت على رد مستأجري العقار الذين برروا تأخرهم في دفع الإيجار بأنه عائد لسبب طلبهم تخفيضه عن الفترة التي صاحبت جائحة كورونا؛ لعدم انتفاعهم بالعقار وقتها، بحسب ردهم، وفقا لـ”تواصل”.



وأفادوا أنهم لا يعرفون حسابات الورثة أو وكيلهم ما تسبب في عدم تسليم مبلغ الإيجار.



وتمسك الورثة بعدم صحة ما ذهب إليه مستأجرو العقار، وقدموا ما يثبت أنهم اتفقوا كتابة معهم على تخفيض قيمة الإيجار خلال فترة كورونا بنحو 30% خلال فترة تعليق الدراسة.



وأثبتوا أن إدارة المدرسة سبق لها التحويل إلى الحساب البنكي للورثة، معتبرين مبرراتهم حججاً وأعذاراً واهية تدحض موقفهم.



يضاف لذلك ثبوت وجود اتفاقية لتخفيض الإيجار عن فترة تعليق الحضور الدراسي، بحسب ما اطلعت عليه المحكمة.



في المقابل، قدم مستأجرو العقار للمحكمة مذكرة جوابية إضافية موضحين فيها أن تسليم العقار حالياً فيه أضرار جسيمة باعتباره مقراً لمدرسة ومنشأة تعليمة قد يتسبب في إلحاق الإضرار بالطلاب الذين يدرسون بالمدرسة وأولياء أمورهم.



