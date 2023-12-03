رفعت شركة سعودية قضية على عدد من المسؤولين بسبب شبهة فساد مالي وعملية تزوير مما تسبب بخسارة.

أعلنت شركة أسمنت الجوف، قيام المدقق بتقديم تقرير مفصل عن الاسـتثمار فـي الشركـة الشرقية الصناعية “تحت التصفية”، وخلصت نتائجه الى خسارة كامل الاستثمار والبالغ 136 مليون ريال، إضافة إلى وجود تعاملات مع أطراف ذات علاقة لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة عليها.



كما خلص إلى وجود شبهة تزوير توقيع نائب رئيس المجلس السابق للموافقة على الاستثمار في المشروع، واستثمار أموال الشركة في مخالفة النظام الاساسي في غير الأغراض المخصصة للشركة، كما تقديم معلومات مضللة عن الاستثمار في المشروع، وقيام الأعضاء المسئولين بمخالفة الصلاحيات بالنظام الأساسي للشركة.



وأوضح التقرير أنه لم يقم الأعضاء المسئولون برد مصاريف التطوير في المشروع والبالغة ستة ملايين ريال، وتضليل المساهمين بعدم الأعلان عن الخسائر بالقوائم المالية في حينها.



وبناء عليه قرر مجلس الإدارة رفـع توصية للجمعية العامـة للشـركة بـالتصويت عـلى تفويض إدارة الشركة باقامة دعوى مسؤولية على المسؤولين (ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة السابقين) ممن لهم ارتباط مباشر في قرار الاستثمار في شركة الشرقية الصناعية.



ولا يزال المدقق يقوم بأعمال التفتيش والمراجعة والتدقيق لكافة سجلات الشركة بالتنسيق والمتابعة المستمرة من إدارة الشركة وحين الإنتهاء من تقديم تقريره عن كل حالة اشتباه، وستقوم الشركة بالإعلان عن ذلك لعموم المساهمين، علما أنه لا يوجد تأثير على القوائم المالية الحالية.