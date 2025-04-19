دعوى ضد تسلا تكشف عن بيئة عمل “معادية” وعبارات عنصرية صادمة.

في تطور قانوني جديد، توصلت شركة تسلا إلى تسوية مع موظفة سابقة رفعت دعوى تتعلق بالتمييز العنصري والتحرش في مصنعها بفريمونت بولاية كاليفورنيا، وسط تزايد الشكاوى بشأن بيئة العمل داخل منشآت الشركة.

“مرحبًا بكم في بيت العبيد”

ووفقًا لما ذكرته رويترز، اتهمت راينا بيرس، وهي موظفة سابقة من أصول أفريقية كانت تعمل على تركيب مزالج أبواب السيارات في مصنع تسلا بفريمونت، أحد المدراء بالترحيب بالعمال بعبارات عنصرية، من بينها: “مرحبًا بكم في المزرعة” أو “مرحبًا بكم في بيت العبيد”.

وبحسب ملف مشترك قدم إلى المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو يوم الخميس، وافقت بيرس وتسلا على مقترح تسوية لم يفصح عن شروطه بعد، ويجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

إهانات عنصرية وجنسية داخل المصنع

اتهمت بيرس، الإدارة بتجاهل كتابات عنصرية منتشرة في أرجاء المصنع، بما في ذلك في دورات المياه، بالإضافة إلى تعرضها لمضايقات قائمة على الجنس، مثل الصراخ والعقاب بسبب تصرفات تم التغاضي عنها عند العمال غير السود.

كما نقلت الشكوى تصريحاً لموظف مؤقت في المصنع قال لها إن بعض الزملاء يروجون شائعات عنها ويجب أن تراجع قسم الموارد البشرية.

سجل متكرر من الشكاوى ضد تسلا

لم تكن قضية بيرس الأولى من نوعها، إذ واجهت تسلا خلال الأعوام الماضية عدة دعاوى مرتبطة بالتمييز العنصري. وكان أوين دياز، وهو موظف سابق ومشغّل مصاعد، قد حصل على حكم قضائي بتعويض قدره 3.2 مليون دولار في مارس 2024.

وكانت هيئة محلفين قد منحت دياز في وقت سابق 137 مليون دولار عام 2021، لكن إعادة المحاكمة أفضت إلى تسوية بشروط لم يُكشف عنها بعد.