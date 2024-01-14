شهد ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق السعودية)، حادث حريق في منطقة المستودعات وخدمات المساندة، مما أدى إلى انبعاث كميات كبيرة من الدخان الأسود المتصاعد مشكلا سحابة سوداء لمدة ساعات.

ووفقًا لإعلان صادر عن المديرية العامة للدفاع المدني، تلقت فرق الدفاع المدني بالدمام إشعارًا صباح اليوم حول اندلاع الحريق، حيث تحركت على الفور فرق الإطفاء والإنقاذ للتعامل مع الحادث الذي أثار قلق المتابعين.



وقد كان التعامل مع الحريق سريعًا وفعالًا، حيث نجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة على الحريق ومنع امتداده، دون تسجيل أي إصابات بين العاملين في الميناء أو السكان المجاورين.

#الدفاع_المدني بالدمام يخمد حريقًا في حاويات بالمنطقة المساندة لميناء الملك عبدالعزيز، ولا إصابات. pic.twitter.com/EonTAL2mJV — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 14, 2024

وفي تصريح للدفاع المدني، أكدت إدارة مدني الدمام أنه سيتم إصدار بيان رسمي بشأن الحادث بعد استكمال عمليات الإطفاء والتأكد من سلامة المنطقة.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه الفرق الفنية عمليات التبريد للوقاية من أي اندلاع جديد.



على الرغم من الحادث، فإن حركة الميناء لم تتأثر، وعمليات نقل الحاويات والشاحنات مستمرة كالمعتاد، مما يعزز استمرارية العمليات اللوجستية في هذا الميناء الحيوي.



يتوقع أن يلقي الدفاع المدني بيانًا رسميًا بعد الانتهاء من التحقيقات اللازمة لتحديد أسباب اندلاع الحريق واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة لتفادي حوادث مشابهة في المستقبل.



تجدر الإشارة إلى أهمية ميناء الملك عبد العزيز في تيسير حركة التجارة والشحن في المنطقة، حيث يُعد من أبرز الموانئ التي تخدم شريط بحر الخليج العربي، وتعتبر هذه الحادثة اختبارًا ناجحًا للقدرات الاستجابية والتعامل الفعّال من قبل فرق الطوارئ في المنطقة.

فيديو | الدفاع المدني يباشر حريقا إندلع في حاويات بميناء الملك عبد العزيز في الدمام، دون تسجيل أي إصابة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/mvVrSTKd3p — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 14, 2024