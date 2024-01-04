حبس عقيد كويتي 7 سنوات لتسببه بشلل رباعي لمقيم بنغالي

أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد حكماً بحبس ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية لمدة 7 سنوات بسبب ضربه شخصاً بنغالياً بسبب عدم غسله سيارة العقيد ما تسبب له بشلل رباعي.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت العقيد بضرب المجني عليه فأحدث به إصابات تسببت له بعاهة مستديمة تقدر نسبتها بحد أدنى 50% من قدرة الجسم الكلية.

وفي حين قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم 10 سنوات، أنكر المتهم أمام محكمة الاستئناف الاتهام المسند إليه، وطالب محاميه بالبراءة له لعدم جدية التحريات وتراخي المجني عليه في الإبلاغ وأنه تعثر ووقع من تلقاء نفسه ووجود إصابة قديمة لديه مطالباً بوقف تنفيذ العقوبة.

ورفضت محكمة الاستئناف الافراج عن المتهم، وأكدت في حيثيات حكمها أن الأدلة ضد المتهم صحيحة متساندة وسليمة، بدءاً من شهادة الشهود والمجني عليه وصولاً إلى تقرير الطب الشرعي، ِوقضت بحبس المتهم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.