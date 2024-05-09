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إحالة كيانات تجارية وجمعيات أهلية في السعودية إلى أمن الدولة

شهد قطاع الجمعيات الأهلية في المملكة سلسلة من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن إحالة 13 كيانًا تجاريًا إلى رئاسة أمن الدولة وكيان واحد إلى النيابة العامة خلال شهر أبريل الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، تم إحالة مخالفات ثلاث جمعيات أهلية إلى النيابة العامة، مع إصدار قرار بحل جمعية أهلية وإصدار عدة إنذارات لجمعيات أخرى. كما تم فرض 3 مخالفات على جمعيات جمع التبرعات من الأفراد.

ومع تشديد المركز على التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح، يأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على تعزيز الشفافية والمساءلة في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا على أهمية التكامل بين المنظمات والأفراد لتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي له.

وفي إطار جهوده لتعزيز القطاع غير الربحي، أعلن المركز عن تسجيل 68 جمعية أهلية جديدة و6 مؤسسات أهلية، و16 صندوقًا عائليًا في مختلف المجالات التنموية، ليرتفع إجمالي عدد المنظمات غير الربحية المسجلة بالمملكة إلى 4833 منظمة، مع تسجيل ما يقارب 100 ألف متطوع، مما يعكس التزام الشديد بتعزيز القطاع ودعمه لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، أعلن المركز اكتمال انتقال التطوع ضمن اختصاصاته، وذلك استنادًا إلى قرار تنظيمي يهدف لنشر ثقافة التطوع وتشجيع العمل التطوعي، وتنظيمه لزيادة الفرص التطوعية وتنوعها، وزيادة عدد المتطوعين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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