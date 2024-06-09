أعلنت قيادات أمن الحج السعودي، اليوم، عن ضبط 140 شركة وهمية تورطت في التحايل على تأشيرات السياحة لتمكين الأفراد من أداء فريضة الحج بطرق غير نظامية عبر هذه التأشيرات.

وأكد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، خلال مؤتمر صحفي استعرضت فيه الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم الحج الحالي، أن كل من وقع على تعهد إلكتروني باستخدام تأشيرات السياحة للحج يعتبر شريكًا في هذا التجاوز، وسيواجه العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتشريعات السعودية.

وقال البسامي: “لن يفلت أحد من العقوبة لأن الأنظمة واضحة، وأهيب بكل الزوار الأجانب احترام التشريعات والسياسات السعودية التي جاءوا من أجلها”.

وأعلن أيضًا، عن ضبط 64 ألف ناقل غير نظامي للحجاج، موضحًا أن العقوبات المفروضة عليهم تصل إلى غرامة قدرها 50 ألف ريال، وتتضاعف في حالة التكرار.

كما تم إعادة أكثر من 97 ألف مركبة من مداخل مكة لعدم حملها تصاريح دخول.

وفي خطوة لتعزيز النظام، أكد الفريق البسامي أن السلطات الأمنية قد أعادت 171,587 مقيمًا كانوا يحاولون دخول مكة بدون تصاريح، مشيرًا إلى فعالية الرسائل التوعوية التي وُجهت إلى كافة الزوار والمقيمين في المملكة.

وأشار إلى وجود منصات إلكترونية لوزارة الحج يمكن لأي شخص استخدامها للحصول على تصاريح الحج النظامية، محذرًا من اللجوء إلى الشركات الوهمية أو محاولات التحايل على الأنظمة.

وختم الفريق البسامي المؤتمر بالتأكيد على انتشار رجال الأمن في كافة أنحاء مكة المكرمة، واستعداد الأجهزة الأمنية لتأمين موسم الحج بكافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك استخدام التحليل والذكاء الاصطناعي لضمان سلامة الحجاج وتنظيم الحج بشكل مثالي. وأشار إلى أن وسائل الإعلام مدعوة لمشاهدة انتشار رجال الأمن والتحضيرات الأمنية على أرض الواقع.