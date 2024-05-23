مكافحة الفساد تكشف تلاعباً في قضية التسمم الغذائي بالرياض

في تطور جديد ومقلق في حادثة التسمم الغذائي التي وقعت في أحد مطاعم مدينة الرياض، أشارت التحقيقات الأولية إلى وجود محاولات لإخفاء أو تدمير الأدلة، إضافةً إلى تواطؤ بعض المفتشين الذين سعوا لتحقيق مكاسب شخصية على حساب السلامة العامة.

ففي بيان صادر عن هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” اليوم على حسابها الرسمي، أكدت الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لضمان سلامة وصحة كل مواطن ومقيم، حيث تابع العاهل السعودي وولي عهده تفاصيل وتحقيقات حادثة التسمم الغذائي التي وقعت في أحد مطاعم مدينة الرياض.

وأفادت “نزاهة” بأنه تمّ إصدار توجيهات عليا للجهات المختصة بالتحرك الفوري، حيث باشرت وزارات وهيئات ولجان مختلفة العمل على مدار الساعة لرفع تقارير مفصلة حول ملابسات الحادث وأسبابه والمسؤولين عنه. وشملت التقارير نتائج التحاليل المخبرية للعينات التي تم جمعها من عدة منشآت غذائية، بالإضافة إلى معلومات عن الرعاية الطبية التي تلقاها الأشخاص الذين اشتبه بتعرضهم للتسمم.

خلال ساعات قليلة من بداية التحقيقات الوبائية، تبيّن أن حالات التسمم محصورة في أحد مطاعم مدينة الرياض. تم تحديد نوع وسبب التسمم بشكل قاطع من خلال فحوصات مخبرية دقيقة أُجريت في مختبرات محلية بالتعاون مع مختبرات عالمية ذات خبرة تخصصية في مجال التسمم الغذائي.

تأكدت الفحوصات بشكل قاطع من نتائجها التي أظهرت أن مصدر التسمم هو إحدى الإضافات الغذائية المكملة. وفور تحديد هذا المصدر، تم سحب هذه الإضافة بشكل كامل من الأسواق والمنشآت الغذائية في جميع مناطق المملكة.

وتطمئن الأجهزة المختصة كل المواطنين والمقيمين بأن الحدث تم احتواؤه بنجاح، وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن التحقيقات لن تتوقف عند هذا الحد. ستتم محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تهاونه في السلامة أو الصحة العامة، أو من حاول تضليل إجراءات التحقيق.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى وجود محاولات لإخفاء أو إتلاف أدلة، وأن هناك تواطؤ من بعض المفتشين الذين سعوا لتحقيق مكاسب شخصية على حساب السلامة العامة.

وبناء على ذلك صدرت توجيهات عليا بمساءلة ومحاسبة كل مسؤول، مهما كان منصبه، إذا ثبت تقصيره أو تأخره في أداء مسؤولياته مما ساهم في حدوث التسمم أو تأخر الاستجابة لتبعاته. وتم تشكيل لجنة عليا للتحقيق في هذه القضايا ومتابعة تنفيذ التوجيهات.