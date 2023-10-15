حصلت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات “ساسكو” على حكم قضائي ابتدائي لصالحها يلزم وزارة الإسكان (المدعى عليها) بسداد مبلغ 25.8 مليون ريال، تعويضا عن التعدي على أرض الشركة الواقعة بطريق حفر الباطن – الرياض.

وقالت الشركة في تفاصيل القضية التي تعود لشهر أبريل 2021 إنها تقدمت بدعوى قضائية ضد وزارة الإسكان للمطالبة بالتعويض عن التعدي باستقطاع جزء من أرض الشركة بمقدار 41.7 مليون م2.

وأضافت، الشركة في البيان الصادر اليوم الأحد، إنه لا يمكن تحديد الأثر المالي حالياً إلا بعد صدور الحكم النهائي، مضيفة أن الحكم الصادر هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حصلت بتاريخ 25 فبراير 2019م على حكم قضائي نهائي تم تأييده من محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض بإلزام وزارة الإسكان بسداد مبلغ 8 ملايين ريال أجرة مثل مقابل التعدي