أصدر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهئية العامة للترفيه في السعودية، تنبيهًا هامًا بخصوص تداول تذاكر فعاليات موسم الرياض خارج المنصة الرسمية والوحيدة المُخولة لبيع التذاكر، وهي “webook”.



وجاء التنبيه عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على منصة “إكس”.



وأكد المستشار في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” إن للمنصة الحق باتخاذ الاجراءات المناسبة لعمليات البيع الغير نظامية،



كما أشار إلى أن إدارة موسم الرياض ستقوم بالملاحقة القانونية لمنصة “غرينتا هب”، في سياق حرصها على حفظ حقوق الموسم وضمان راحة زواره.



وجاء في التنبيه الصادر عن موسم الرياض عبر بيان رسمي نشر على الموقع الرسمي للهيئة وحساب آل الشيخ، : “إشارة إلى قيام بعض منصاب بيع التذاكر بالعديد من التجاوزات المُتعلقة بشراء وإعادة بيع تذاكر فعاليات موسم الرياض”.



واستكمل المستشار بالتأكيد على أن هذه التجاوزات تُعتبر انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية ومُخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات.



وفي سياق متصل، أكد المستشار على أن موسم الرياض لا يتحمل مسؤولية أي عملية شراء للتذاكر خارج إطار منصة “webook”. لكنه في الوقت ذاته أكد حرص إدارة الموسم على توفير فرصة الحصول على تذاكر فعالياته متاحة للجميع.



وفي ختام التنبيه، أكدت الإدارة أن منصة “webook” هي المنصة الرسمية الوحيدة المُخولة لشراء وإعادة بيع التذاكر لفعاليات موسم الرياض، ودعت الجمهور إلى الالتزام بها لتجنب أي مشاكل قانونية قد تنشأ نتيجة للتعامل مع منصات غير رسمية.



تنبيه عام.. لكل من يقوم بتداول تذاكر موسم الرياض خارج المنصة الرسمية والوحيدة لبيع التذاكر "webook” ، للمنصة الحق باتخاذ الاجراءات المناسبة لعمليات البيع الغير نظامية

إدارة موسم الرياض ستقوم بمُلاحقة منصة "غرينتا هب" قانونيًا، في إطار حفاظها على حقوق الموسم وزواره. pic.twitter.com/IfDfqhZluO — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 14, 2024