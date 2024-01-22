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تدشين أول محكمة قضائية في الرياض لدعم الاستثمار

تضمن -جزاءً للامتناع عن التنفيذ أو استغلال النفوذ أو السلطة في منع التنفيذ- عقوبات بالسجن والغرامة واعتبارها من جرائم الفساد ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

فريق التحرير by فريق التحرير

في خطوة تاريخية تعزز الأمان القضائي وتواكب التطور المتسارع في بيئة الأعمال والاستثمار والاقتصاد، شهدت العاصمة السعودية اليوم افتتاح أول محكمة تنفيذ إدارية في المملكة.

وقال رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، تمثل هذه المحكمة الجديدة باكورة محاكم نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، وشهد حضور عدد من المسؤولين والمهتمين، مما يبرز أهمية هذا الإنجاز ودوره في تعزيز البيئة القانونية وتحسين الأمان القضائي.

و أكد الدكتور اليوسف أن وجود نظام التنفيذ وتفعيله على أحكام القضاء والسندات الإدارية يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمان القضائي، كما يدعم مقومات البيئة الاستثمارية ويسهم في التنمية الاجتماعية والسياحية.

وأضاف أن ديوان المظالم يمتلك اختصاصه الخاص من خلال نظام التنفيذ، حيث يتيح له التدخل الجبري على جهات الإدارة وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في النظام.

ونوه، أن النظام يتضمن عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامة لمن يرفض التنفيذ أو يستغل النفوذ لمنعه.

من جانبه، أشار ماجد القصبي وزير التجارة إلى أن محكمة التنفيذ الإدارية تمثل نقلة قضائية هامة تسهم في تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية.

وأوضح القصبي أن المحكمة تأتي كنتيجة لتفعيل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، مما يعزز العدالة القضائية بتبني تطور رقمي ملحوظ.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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