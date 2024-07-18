رحيل الممثل تامر ضيائي.. قصة وصية منذ شهرين و”صفعتين”

توفي الممثل المصري، تامر ضيائي، الأربعاء، بالقرب من أبواب مستشفى لعلاج أمراض سرطان الثدي، بمنطقة القاهرة الجديدة في العاصمة المصرية، عقب صفعة من فرد من أفراد أمن المستشفى خلال مشاجرة بينهم، حسب وسائل إعلام مصرية.

وتجري النيابة العامة المصرية، تحقيقات في ملابسات وفاة الممثل، تامر ضيائي، أمام مستشفى لعلاج أمراض السرطان بالتجمع الخامس.

تامر ضيائي يسقط أمام أبواب المستشفى

وأشارت التحقيقات الأولية للنيابة العامة، أن الممثل تامر ضيائي، كان يصطحب زوجته التي تجلس على كرسى متحرك لتلقي جرعة العلاج الكيماوي بالمستشفى، حين أوقفه، ومنعه فرد الأمن، من الدخول للمستشفى، فصفعه ضيائي على وجهه، فرد له فرد الأمن الصفعة، فتركه الممثل الراحل، وغادر المستشفى.

ضرب بالقلم ثم موت.. لحظة سقوط الفنان تامر ضيائي بعد خناقة مع فرد أمن pic.twitter.com/MRahfdan7l — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) July 17, 2024

وأثناء مغادرة ضيائي للمستشفى، سقط على البوابة الخاصة بها متوفيا، بعد أن تعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية.

وكانت الشرطة المصرية، قد ألقت القبض على فرد أمن المستشفى، بعد وفاة الممثل المصري، عقب وقوع المشاجرة بينهما.

نقيب الممثلين يؤكد “الاعتداء”

وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بمصر، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إن ضيائي توفي من جراء “الاعتداء من قبل أحد الأشخاص”، وليس بسبب وعكة صحية تعرض لها مؤخرا.

سر كتابة الوصية في مايو الماضي

وكان الفنان ضيائي، قد كتب وصيته في منشور على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، في مايو الماضي، وذلك بعد علاجه من جلطة بالقلب مفاجأة.

وقال ضيائي في بداية منشور الوصية:” بوست الوصية ده هيفضل باين علي صفحتي لحد ما أموت”.

أبرز أعمال الممثل “ضيائي”

وضيائي، ممثل مصري شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية، والسينمائية، والعروض المسرحية، كان آخرها مسلسل “عملة نادرة”، ومن أبرزها مسلسلات “الهروب”، و”رقم مجهول”، و الجماعة (الجزء الأول)، وأبو العروسة (الجزء الأول، والثاني)، وأفلام ” أسوار القمر”، و”رامي الاعتصامي”، و”واحد من الناس”.