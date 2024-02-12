عصابات برامج الفدية تجمع رقما قياسيا في 2023

حصد قراصنة الإنترنت ما يقرب من 1.1 مليار دولار من العملات المشفرة نتيجة هجمات برامج الفدية في عام 2023، وهو ما سجل رقمًا قياسيًا، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة تتبع العملات المشفرة “تشيناليسيس“.

2023 عام هاكرز برامج الفدية

رغم تراجع عدد الضحايا، سجل العام 2023 أعلى أرباح سنوية لعمليات الاختراق الإلكتروني خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وفق تقديرات شركة تشيناليسيس، مما يشير إلى ارتفاع متوسط الفدية عن الهجوم الواحد، أو زيادة عدد العصابات المتورطة في برامج الفدية، أو تطور مهاراتها في مناورة المسؤولين.

كما أن الإحصائيات الدقيقة لبرامج الفدية تميل أيضا إلى التباين اعتمادًا على الضحايا الذين يتعامل معهم البائعون، وكيفية سداد المدفوعات.

تحسن إجراءات الأمن السيبراني

عند اختراق نظام إحدى الشركات، أحيانا ما تكون الفدية المطلوبة أقل من تكلفة الانتظار، وتحمل الخسائر في الإيرادات بسبب تعطل العمل، وهذا ما يدفع بعض الضحايا إلى الإذعان لمرتكبي الهجمات.

لكن عدد الشركات التي استجابت للقراصنة ودفعت الفدية انخفض إلى 29% في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بـ 85% في الربع الأول من عام 2019.

وتراجعت المبالغ المدفوعة بنسبة 33% على أساس ربع سنوي إلى 569 ألف دولار، وهذا على الأرجح بفضل تحسن إجراءات الأمن السيبراني.

البيت الأبيض يدرس خيارات المواجهة

وقالت آن نيوبرجر، نائبة مستشار الأمن القومي للتكنولوجيا السيبرانية والناشئة في البيت الأبيض، للصحفيين الخميس الماضي، إن الإدارة تتطلع إلى “مجموعة من الخيارات السياسية الجديدة” لمعالجة أحدث موجة من برامج الفدية، وفق موقع أكسيوس.

وأضافت نيوبرجر: “لدينا عدد منهم في انتظار اتخاذ بعض القرارات النهائية بشأنهم”.