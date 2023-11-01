قمة المناخ “كوب 28”.. الملك تشارلز سيلقي الكلمة الافتتاحية

قال “قصر باكينغهام” في بيان رسمي اليوم، إن الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا سيلقي كلمة افتتاحية في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف “كوب 28” والتي تستضيفها دولة الإمارات، بدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وبناء على طلب من الحكومة البريطانية.

وأوضح القصر: “أثناء وجوده في الإمارات، سينتهز الملك الفرصة لعقد اجتماعات مع القادة الإقليميين، قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب 28”.

وبحسب البيان، سيحضر الملك تشارلز، يوم الخميس 30 تشرين الثاني/نوفمبر، حفل استقبال لإطلاق الدورة الافتتاحية لمنتدى “كوب 28” المناخي للأعمال التجارية والخيرية بالتزامن مع قمة العمل المناخي العالمية التي تعقد على مستوى قادة الدول في بداية المؤتمر.

وتستضيف رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف “كوب 28” المنتدى لمدة يومين بالتوازي مع القمة، بشراكة استراتيجية مع مبادرة الأسواق المستدامة (SMI).

وسيجمع المنتدى رفيع المستوى قادة الأعمال والمال والأعمال الخيرية جنبًا إلى جنب مع قادة العالم لتسريع حلول المناخ والطبيعة ودفع التنفيذ وتعزيز النتائج.

وتعد مبادرة الأسواق المستدامة (SMI) شريكًا استراتيجيًا لمنتدى “كوب 28” المناخي للأعمال التجارية والخيرية، وتعمل على توحيد جهود القادة العالميين لمواءمة خرائط الطريق الخاصة بالصناعة والاستثمار وعرض التقدم المحرز ورسم المسار لتسريع هذه الجهود وتوسيعها.

ومبادرة الأسواق المستدامة (SMI) أسسها الملك تشارلز الثالث عام 2020 بصفته أمير ويلز، وهي تحالف يقوده القطاع الخاص يهدف إلى تسريع الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة للطبيعة والناس والكوكب.

ولأكثر من 50 عامًا، بذل تشارلز الثالث الكثير من الجهود من أجل مستقبل مستدام. ويؤمن بأن لكل فرد دور يؤديه في معالجة التحديات البيئية الأكثر تعقيدًا التي تواجه عالمنا بداية من رؤساء الدول إلى الشباب، ومن الرؤساء التنفيذيين إلى مشاريع المجتمع المحلي.

وسبق للملك تشارلز الثالث، بصفته أمير ويلز، أن ألقى الكلمة الافتتاحية في حفل افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب 28” في غلاسكو عام 2021 ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب 21” في باريس عام 2015.

وتنعقد الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28″، في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.