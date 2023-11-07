المرأة السعودية تشكل 37% من القوة العاملة في المملكة

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن المرأة السعودية شريك أساسي في التنمية بالمملكة، محصياً مشاركتها في القوة العاملة بـ37%؛ مرجعاً ذلك للخطوات المتسارعة التي خطتها المملكة في تمكين المرأة في ظل رؤية 2030 الطموحة.

وقال خلال انطلقت أعمال “المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام“، تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، أصبحت المرأة السعودية لا غنى عنها في مسيرة التحول والتطور والنمو في مختلف المجالات، فيما سنت المملكة تشريعات وقرارات مستمدة من الشريعة الإسلامية لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان حقوقها ومنع التمييز ضدها في التعليم وفرص العمل والأجور.



وأوضح الوزير “بن فرحان”، أن نسبة تملك المرأة السعودية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغت 45%، معتبرا ذلك من منطلق الأهداف التي كفلها لها الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه وقيمه .



وقال بن فرحان: “إن التحديات المختلفة التي واجهتها المرأة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة، من عنف وفقر وخوف وتهميش، وغياب للرعاية الصحية والتعليم لأطفالها، تحتم العمل الجاد في سبيل حمايتها، ونجتمع اليوم في ظل ظروف عصيبة تعيشها المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، تحت الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، في ظل صمت وتقاعس المجتمع الدولي عن الاضطلاع بدوره ومسؤولياته، لوقف التصعيد وحقن الدماء وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية العاجلة”.



وأعرب وزير الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما تتعرض له المرأة الفلسطينية، وعموم الشعب الفلسطيني، من انتهاكات ومُمارسات غير قانونية وجرائم ضد الإنسانية على يد آلة الحرب الإسرائيلية، ونُثمِّنُ ونشيدُ بدورها المحوري وتضحياتها الكبيرة في سبيل عدالة قضيتها.



وأشار إلى أن المرأة المسلمة تواجه العديد من التحديات والمُضايقات والتمييز في بعض الدول الأخرى في ظِل موجةٍ من التشريعات المُقيِّدة لحقوقها في ارتداء الحِجاب وغيرها جرّاء وطأة الإسلاموفوبيا، وهو ما يخالف ما نصَّت عليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979م.

#جدة | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan: المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام يهدف لتِبيانْ مكانة ودور المرأة في ديننا الحنيف ماضياً وحاضراً#مؤتمر_المرأة_في_الإسلام pic.twitter.com/cqRYbRcDHs — وزارة الخارجية ?? (@KSAMOFA) November 6, 2023