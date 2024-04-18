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تخفيض المخالفات المرورية في السعودية: هل تشمل قطع الإشارة؟

بدء سريان قرار تخفيض المخالفات المرورية لسداد المخالفات المرورية المتراكمة اليوم بنسبة 50% لمدة ستة أشهر

فريق التحرير by فريق التحرير

مع بدء تطبيق قرار تخفيض سداد المخالفات المرورية، أعلن مسؤول بالإدارة العامة للمرور السعودي أن مخالفات قطع الإشارة تدخل ضمن قائمة المخالفات المشمولة بالتخفيض، وذلك بنسبة 50% على مخالفات المرور المتراكمة على المواطنين، المقيمين، الزوار، ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك قبل تاريخ 18 أبريل الجاري.

ويشمل هذا التخفيض إعفاء نصف قيمة الغرامات المسجلة على المرتكبين، شريطة أن يتم سداد جميع المخالفات المتراكمة عليهم خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر.

وأكد العقيد منصور الشكرة، المتحدث باسم الإدارة المرورية، أن هذا القرار يستثني بعض المخالفات التي تشكل خطورة على السلامة العامة، مثل قيادة المركبات تحت تأثير الممنوعات أو المخدرات، والتفحيط، وتجاوز السرعة المحددة بشكل كبير.

السعودية: تخفيض بنسبة 50% لغرامات المخالفات المرورية

وأضاف الشكرة، خلال تصريحاته عبر قناة”الأخبارية”، أن القرار يشمل جميع المخالفات التي تم ارتكابها قبل بدء تطبيق التخفيض، ويمكن للمخالفين سداد المبالغ المستحقة عبر نظام السداد الإلكتروني المتاح، مشيراً إلى أنه في حال عدم السداد خلال المهلة المحددة، سيتم تطبيق تخفيض بنسبة 25% وفقاً للمادة 75 من نظام المرور.

كما أكد العقيد منصور الشكرة، المتحدث باسم المرور، أن المخالفات المرتكبة بعد تاريخ بدء التطبيق ستُخفض بنسبة 25% وفقًا للمادة 75 من نظام المرور، وذلك لفترة زمنية محددة حسب النظام.

وأوضح، أن المادة 75 تسمح بتخفيض نسبة 25% لكل مخالفة، مع فرض الحجز والتنفيذ على الحسابات البنكية للمخالفين في حال عدم السداد خلال المهلة المحددة. وأشار إلى أن مخالفة قطع الإشارة تُشمل ضمن هذا القرار التخفيض.

وأضاف أنه عند سريان قرار التخفيض، يُمكن للمخالفين سداد المخالفات المتراكمة عن طريق نظام السداد أو منصة إيفاء، موضحًا أن التخفيض بنسبة 50% خلال الفترة المحددة يشمل فقط مخالفات نظام المرور.

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فريق التحرير

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