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تعرف على المخالفات المرورية الموجبة حجز الأرصدة البنكية في السعودية

يتم تداول خبر مفاده أن الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية ستقوم بتطبيق الحجز المباشر على حسابات المخالفين المروريين الذين لم يسددوا الغرامات المترتبة عليهم في الوقت المحدد وفق المادة 75، مما أثار جدلاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية

أثارت مادة جديدة في نظام المرور السعودي جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي اليوم، حيث تتضمن تطبيق الحجز مباشرةً على أرصدة حسابات المخالفين المروريين الذين لم يسددوا الغرامات المترتبة عليهم في الوقت المحدد.

و تشير المادة المذكورة التي تحمل الرقم (75) من نظام المرور إلى أنه؛ سيتم الحجز والتنفيذ المباشر على أرصدة الحسابات البنكية للمخالفين عن السداد ضمن آلية محددة.

ومن بين الآليات التي تنص عليها المادة الجديدة، أنه في حال عدم سداد المخالفين قيمة الغرامات خلال مهلة (15) يومًا بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة، فإنه سيتم تطبيق الحجز مباشرةً على حساباتهم، دون اعتراض.في حال رفضت المحكمة للاعتراض، أو صدور حكم بتعديل مقدار الغرامة، يتوجب على المخالفين تقديم طلب للحصول على مهلة أخرى لا تتجاوز (90) يومًا لسداد الغرامة، وذلك خلال مهلة السداد الأولى المشار إليها.

وفي سياق متصل، يُنتظر بحسب المتداول أن تصدر الإدارة العامة للمرور قائمة بالمخالفات التي لا يُطبق عليها هذا النوع من الحجز، وسيتم تحديد الإجراءات اللاحقة لتسديد الغرامات المرورية بشكل مُجزَأ، مع تخفيض يصل إلى 25% من قيمتها.

يُذكر أن بداية تداول هذه المادة جاءت من خلال طبيب سعودي مشهور، حيث يتمتع بشعبية واسعة بين السعوديين بفضل نشاطه المستمر على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي.


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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...