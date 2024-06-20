فريق التحرير by فريق التحرير

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الكويت تكشف عن شبكة لغسل الأموال تعتمد على الأنظمة المصرفية المحلية

قامت السلطات في دولة الكويت بحبس 27 شخصًا، بينهم ستة مواطنين، في قضية غسل أموال تجاوزت قيمتها 120 مليون دينار كويتي.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت النيابة العامة الكويتية عن حبس 27 متهماً بتهمة تشكيل عصابة لغسل أموال تزيد قيمتها عن 120 مليون دينار كويتي.

ويشمل المتهمون 6 مواطنين كويتيين، الذين قاموا بتوظيف الأموال في الأنظمة المصرفية المحلية بهدف إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع.

وفقاً لبيان النيابة العامة، تمت عملية غسل الأموال خلال فترة زمنية وجيزة، حيث نجح المتهمون في نقل الأموال بطرق غير مشروعة وإدخالها في النظام المالي المحلي.

وقد تم الكشف عن هذه الأنشطة من خلال تحريات دقيقة قامت بها السلطات المعنية، والتي أسفرت عن اعتقال المتهمين وتقديمهم للعدالة.

أوضحت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال جارية بهدف استجلاء جميع الوقائع المرتبطة بالقضية وجمع الأدلة الضرورية.

يبدو أن الجهود الحالية للكويت تعكس تصميمها الجاد على مواجهة ومحاربة جميع أشكال الفساد، سواء الفساد المالي أو الإداري، وملاحقة المتورطين فيه.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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