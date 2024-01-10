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الكويت، حبس مصري 10 سنوات وتغريمه 6 ملايين دينار في قضية اختلاس

قام المتهم مصري الجنسية، ويعمل مدير مكتب سفريات، باصدار فواتير وهمية تتعلق بعلاج مواطنين كويتيين في الخارج وحجز فنادق لهم، واستطاع جمع اكثر من 15 مليون دينار.

فريق التحرير by فريق التحرير

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمها في قضية اختلاسات العلاج في الخارج، وقضت برئاسة المستشار خالد العميرة بحبس المتهم الأول وهو وافد مصري هارب (مدير مكتب سفريات)، 10 سنوات وتغريمه 6 ملايين دينار، وحبس المتهم الثاني وهو مواطن (مسؤول في وزارة الصحة) لمدة 7 سنوات، ومسجون حالياً على ذمة القضية، وغرمته المحكمة 300 الف دينار عن التربح من تسهيل الاختلاس.

وكانت النيابة العامة قد حققت في واقعة نهب المال العام، والمتمثلة في جريمة اختلاس 15 مليون دينار من مبالغ العلاج في الخارج، والمتهم فيها وافد مصري هارب خارج البلاد حالياً ومتهم آخر(مواطن) جرى القبض عليه.
وكانت وزارة الصحة ومن خلال ممثليها الذين شاركوا في تحقيقات النيابة العامة قد أكدوا أن المتهم الأول وهو مصري الجنسية ويعمل مدير مكتب سفريات، قام باصدار فواتير وهمية تتعلق بعلاج مواطنين كويتيين في الخارج وحجز فنادق لهم، من خلال استغلال عدم وجود مكتب صحي في احدى الدول الاوروبية، واستطاع جمع اكثر من 15 مليون دينار.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...