مصر.. القبض على مسؤولين بالتموين

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة التموين القبض على مسؤولين بمديرية التموين.

وأسفرت جهود الهيئة عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات شملت:

بيع حوالي 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة.

التلاعب في وزن العبوات.

عدم طبع السعر لكمية حوالي 5 أطنان.

وقد تمت مصادرة الكميات، وجاري استكمال الإجراءات القانونية.

تواطؤ مسؤولين مع أصحاب المطاحن

كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي، والتلاعب في قيد الكميات المنتجة، وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسؤولين بمديرية التموين المختصة.

وبالعرض على المستشار النائب العام، أمر بضبط المتهمين، وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.