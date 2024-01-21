تحذير سعودي: البحث عن ‘الفقع’ يعرض للسجن أو الغرامة

أطلقت المديرية العامة لحرس الحدود تحذيرًا حادًا لهواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات “الفقع”، حثتهم على عدم تجاوز المناطق الحدودية.



شددت المديرية على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تحظر الاقتراب من المناطق الحدودية، حيث حددت العقوبات للمتجاوزين.



وأكدت أن أي شخص يتجاوز المناطق الحدودية البرية المحظورة بعمق 20 كيلومترًا سيعرض نفسه للعقوبات.



ووفقًا لنظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، يمكن أن تصل العقوبات للسجن لمدة تصل إلى 30 شهرًا أو غرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال، أو الجمع بين السجن والغرامة.



وأكدت على أهمية التوعية بين المتنزهين والباحثين حول الأماكن المحظورة، لتجنب التصرفات المخالفة التي قد تضر بالأمن الوطني.



تنوه المديرية بأن الاقتراب من المناطق الحدودية يعرض الأفراد للمسائلة القانونية، وتحث على احترام الحدود والالتزام بالتعليمات الرسمية لتجنب المشاكل القانونية.

يشهد الفقع في منطقة الحدود الشمالية إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين هذه الأيام، حيث بدأ يظهر مبكرًا هذا العام مع بوادر الربيع في صحاري المنطقة.

يأتي هذا الإقبال في سياق انطلاق الموسم وتوفر الكميات المتوسطة من الكمأ في سوق خاص تم تخصيصه بالتعاون بين البلدية المحلية والجهات المعنية.

تنوع الفقع وأسعاره:

تشهد السوق توفر عدة أنواع من الفقع يتم جمعها من المناطق البرية القريبة من محافظة طريف، وذلك بأسعار وكميات متفاوتة.

وصل سعر الكيلوغرام إلى مستويات تصل إلى 250 ريالًا، مما يعكس الطلب الكبير على هذه الخضراوات البرية.

في هذه الأيام، تثير نبتة الكمأة، المعروفة بـ “الفقع”، اهتمام عشاق الصحراء، حيث يقومون بالبحث عن هذا الفطر البري الموسمي تحت سطح الأرض بعد هطول وتعاقب أمطار “الوسم” وترطيب الأرض.

تعد الحدود الشمالية واحدة من أفضل المناطق التي تنمو فيها نبتة الكمأة، حيث ينمو نبات الرقوق والجريد في صحاريها، وهما من علامات ظهور الفقع. تشتهر المنطقة أيضًا بأصناف متنوعة مثل الزبيدي ذو اللون الأبيض، والكمأ الأسمر، والخلاسي ذو اللون الأحمر.

يُعتبر “الفقع” أحد الأطباق الرئيسية في موائد فصل الشتاء، حيث يُطهى بشكل متنوع، مثل الفقع مع السمن والخبز، والفقع المشوي، وكبسة الفقع، وقصديرية الفقع، وغيرها من الأطباق الشهية.





#حرس_الحدود يحذر المتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) بعدم الاقتراب من حرم الحدود. pic.twitter.com/7xOJ2ePkaR — حرس الحدود السعودي (@BG994) January 21, 2024