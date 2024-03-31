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السعودية تطلق 3 مباردات حكومية للحد من هدر النعم

برامج مبتكرة لمكافحة هدر الطعام وتقديم المساعدة للمحتاجين. ومن بين هذه البرامج، برنامج ‘التبرع’ الذي يقدم منصة إلكترونية لتسهيل التبرعات، بالإضافة إلى برنامج ‘شكور’ الذي يستهدف الشركات المقدمة للخدمات الغذائية للمساهمة في تقليل هدر الطعام

فريق التحرير by فريق التحرير

في مبادرة تهدف إلى مكافحة الهدر الغذائي في السعودية، و تزامناً مع اليوم العالمي للقضاء على الهدر، إطلقت المملكة العربية السعودية، مبادرة حفظ النعمة.

حيث قامت مؤسسة “حفظ النعمة”، وفقاً لحساب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل عبر منصة (إكس)، بإطلاق مبادرتها الجديدة تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على الهدر.

تهدف مبادرة “حفظ النعمة” إلى نشر الوعي حول خطورة مظاهر الهدر الغذائي، وتطوير حلول مبتكرة للحد من هذا الظاهرة، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات ذات الصلة لوضع إستراتيجيات وطنية لمكافحة الهدر الغذائي.

وقد تم إطلاق استراتيجية جديدة من قبل مؤسسة “حفظ النعمة”، التي تهدف إلى الحد من الهدر الغذائي والحفاظ على فائض الأطعمة بطريقة ملائمة، وذلك للمساهمة في تعزيز الاستدامة الغذائية وتوفير الدعم للجمعيات المختصة.

تتضمن هذه الاستراتيجية سلسلة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق هذه الأهداف الحيوية.

تشمل المبادرة ثلاثة برامج رئيسية:

1- برنامج “شكور”: يهدف إلى الحد من هدر الطعام من خلال دعم الشركات المقدمة للخدمات الغذائية.

2- برنامج “حفظ النعمة”: يركز على تطوير حلول مبتكرة للحد من مظاهر الهدر الغذائي وتوفير الغذاء للمحتاجين.

3- برنامج “التبرع”: يوفر منصة إلكترونية وتطبيقًا متعدد الخدمات لجمع التبرعات وتسهيل عملية التبرع لمبادرات مؤسسة “حفظ النعمة”.

و تركز مستهدفات المؤسسة على تقديم حلول وممارسات مستدامة للحد من الهدر الغذائي ورفع مستوى الوعي. بالإضافة إلى نشر الوعي حول خطورة مظاهر الهدر الغذائي وتطوير حلول مبتكرة للتصدي لهذه الظاهرة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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