أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن فرض غرامات مالية بلغ مجموعها نحو 14.9 مليون ريال على عدة شركات تعمل في قطاع نقل السيارات والبضائع، بسبب تواطؤها في رفع أسعار نقل السيارات.

وأفادت الهيئة أنها، بناءً على مؤشرات أولية حول احتمالية تورط بعض المنشآت في مخالفات لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال الاتفاق على رفع أسعار نقل السيارات، قررت بدء إجراءات التقصي والتحقيق وجمع الأدلة.

وبعد استكمال التحقيقات، تمت إحالة القضية إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، التي أصدرت قرارها النهائي.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار مهامها واختصاصاتها في تطبيق نظام المنافسة وحماية المنافسة العادلة ومحاربة الممارسات الاحتكارية، سعياً لتحقيق مبدأ الشفافية في الإجراءات.

وفقاً لقرار اللجنة، تم تغريم شركة مجموعة البسامي الدولية بمبلغ 5 ملايين ريال، وشركة الرسام التجارية لنقل البضائع بمبلغ مماثل.

كما شملت العقوبات تغريم مؤسسة الناقلات البرية العربية بمبلغ 1.9 مليون ريال، وشركة أسامة بن أمين أبو الحسن وشركائه التجارية (تاله للنقليات) بمبلغ 1.5 مليون ريال، وشركة السلطان لخدمات السيارات المحدودة بمبلغ 790 ألف ريال، وشركة دروب الدولية للنقليات المحدودة بمبلغ 700 ألف ريال. وقد تقرر نشر هذه القرارات على نفقة الشركات المعاقبة.

وأكدت الهيئة أن قرارات اللجنة أصبحت نهائية بعد صدور أحكام قضائية من المحكمة المختصة برفض اعتراضات المنشآت على تلك القرارات.

ودعت الهيئة جميع المنشآت إلى الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل على تشجيع المنافسة المشروعة التي تدعم خيارات المستهلكين وتساهم في نمو الأسواق بكفاءة وعدالة وشفافية.

يُذكر أن نظام المنافسة يحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة التي تهدف إلى تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة، بما في ذلك التحكم في أسعار السلع والخدمات بأي صورة تضر بالمنافسة المشروعة.