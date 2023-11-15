السعودية تصدر آلاف العقوبات الإدارية بحق مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) أنها أصدرت، من خلال لجانها الإدارية في مختلف إدارات جوازات المناطق، 18281 قراراً إدارياً خلال شهر ربيع الثاني 1445هـ (16 تشرين الأول / أكتوبر – 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2023) بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
وشددت المديرية العامة للجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.