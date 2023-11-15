السعودية تصدر آلاف العقوبات الإدارية بحق مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) أنها أصدرت، من خلال لجانها الإدارية في مختلف إدارات جوازات المناطق، 18281 قراراً إدارياً خلال شهر ربيع الثاني 1445هـ (16 تشرين الأول / أكتوبر – 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2023) بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

المديرية العامة للجوازات تصدر (18,281) قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.https://t.co/MGlvm5nu3V pic.twitter.com/nLWQr2s9DV — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) November 15, 2023

وشددت المديرية العامة للجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.