السعودية تشدد عقوبة الإساءة لذوي الإعاقة

أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن عقوبة بالسجن لمدة سنة وغرامة تصل إلى 250 ألف ريال لكل من يسيء إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

وحددت النيابة 5 أفعال لمن ينطبق عليهم العقوبة وهي الإهمال، الإساءة، الإستهزاء، الحرمان من الحقوق والاستغلال بأي شكل من الأشكال.

وقالت النيابة العامة عبر منصة “إكس”، إن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى حمايتهم وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، وتمكينهم من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.

غرامة ضخمة للمنتحلين

وفي سياق متصل، أعلنت اليوم المملكة العربية السعودية سلسلة من القوانين والقرارات المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة حفاظا على حقوقهم ومنع استغلالهم.

وفرضت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من ضمن العقوبات، غرامة قدرها نصف مليون ريال بحق أي شخص ينتحل صفة الأشخاص ذوي الإعاقة لغرض الحصول على مزاياهم.

وجاء الإعلان عن العقوبة متزامناً مع اليوم العالمي لأصحاب الهمم والذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.

وتسعى دول العالم في هذا اليوم نحو الاستجابة باحتياجاتهم وفهم قضاياهم، وإشراكهم في كل جوانب الحياة والتنمية.