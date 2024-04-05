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السعودية: تخفيض بنسبة 50% لغرامات المخالفات المرورية

انتهاء فترة سريان التخفيض دون سداد المخالفة يعني عودة قيمة غرامة المخالفة للقيمة نفسها، وأوضح المرور أن هناك 4 مخالفات غير مشمولة بالتخفيض، و الإضارة إلى تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ الواردة بالمادة 75 من نظام المرور يبدأ بعد انتهاء المهل المحددة

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم عن قرار بتخفيض غرامات المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%، في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن أصحاب المركبات وتحفيزهم على الالتزام بالقواعد المرورية.

ووفقًا للإعلان الصادر عن الوزارة، فإن هذا القرار يأتي استجابةً لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتقتضي هذه المبادرة سداد المخالف جميع المخالفات المتراكمة عليه خلال 6 أشهر.


وأوضحت الوزارة أن الاستفادة من التخفيض يتطلب من المخالف سداد جميع المخالفات المتراكمة عليه خلال فترة تصل إلى 6 أشهر من بدء سريان التخفيض. ويشترط أيضًا عدم ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة خلال هذه الفترة.

ووفقًا للإعلان الصادر عن الوزارة، فإن التخفيض يشمل المخالفات المرورية المسجلة قبل تاريخ 9 أكتوبر 2024، والتي ينتهي تاريخ التخفيض في 18 أكتوبر 2024.

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وتستثنى من هذا التخفيض بعض المخالفات مثل التفحيط والقيادة تحت تأثير المسكر، وتجاوز السرعة بمقدار كبير المحددة بـ 120 كلم فأقل بمقدار 50 كلم، وتجاوز سرعة الطريق المحددة بـ 140 كلم بمقدار 30 كلم، لن تخضع للتخفيضات المعلنة من الوزارة.، بحسب ما أوضح العقيد منصور الشكرة، المتحدث باسم المرور السعودي، خلال حديثه برنامج “راصد” في قناة الأخبارية الحكومية


وختم الإعلان بتأكيد أن هذا التخفيض يستهدف جميع فئات المجتمع، ويهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتحفيز الالتزام بالأنظمة المرورية لتحقيق السلامة والأمان على الطرق السعودية.

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فريق التحرير

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