أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على ضرورة تخفيف أعباء الديون عن الدول محدودة الدخل وأن تعمل الجهات المانحة على تجنيب تلك الدول أزمات اقتصادية.





و أشار خلال جلسة حوارية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين أمس، في المغرب إلى أن دعم الدول الفقيرة “ليس عملاً خيرياً” ولكنه يجنب العالم تبعات وأزمات اقتصادية أكبر، وحث على الوصول إلى اتفاق دولي لتخفيف أعباء الديون عن الدول الفقيرة ومحدودة الدخل.



و حث وزير المالية السعودي محمد الجدعان على تبني مساعدات “تخصصية” لإعانة الدول في مسألة الديون، داعياً إلى ضرورة تخفيف أعباء الديون عن الدول محدودة الدخل وتجنيبها أزمات اقتصادية.

وقال: “من مصلحة الاقتصاد العالمي أن يكون حالة صحية وأن لا نترك أياً من الدول في الخلف تسبب المزيد من المشكلات للعالم.” وأكد الوزير السعودي على أهمية ابتكار حلول تتناسب مع كل دولة بقوله: “لا يجب أن نقلل من قيمة وأهمية المساعدات التخصصية”. وأشار إلى مناقشة دارت بينه ورئيس البنك الدولي “لتحويل البنوك إلى بنوك معرفة والانتقال بشكل سريع إلى تقديم مساعدات مخصصة ومصصممة وفقاً لاحتياجات الدول بحيث تساعدهم على كيفية التعامل مع قضايا الديون والتمويل الجديد”، بحسب “الشرق”.



كان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أطلقا المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون “هيبيك” في عام 1996، لضمان ألا يواجه أي بلد فقير عبء مديونية يتعذر عليه التعامل معه. وفي عام 2005، وللمساعدة على تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية التي حددتها الأمم المتحدة، تمت تكملة مبادرة “هيبيك” بمبادرة أخرى هي المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون (MDRI) . وتسمح تلك المبادرة للبلدان التي بلغت نقطة الإنجاز في ظل مبادرة “هيبيك” بالحصول على مساعدة يقدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق التنمية الإفريقي لتخفيف أعباء ديونها، المستوفية للشروط، بنسبة 100%.

سعدتُ اليوم بالمشاركة في ندوة رفيعة المستوى عن "أولويات الإصلاح من أجل معالجة الديون"، على هامش #الاجتماعات_السنوية لـ #صندوق_النقد والبنك الدوليين للعام 2023م، وأكدت خلالها أهمية الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لتعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية.@AlbankAldawli… https://t.co/s4QRToriuV — محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) October 12, 2023