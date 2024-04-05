كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن وقوع عمليات غير قانونية لعدد من الكيانات التجارية والمنظمات غير الربحية، حيث قام المركز بإحالة ١٤ كيانًا تجاريًا للنيابة العامة، ضمن عدد من القرارات صدرت خلال الشهر الماضي.



القرارات صدرت في حق عدد من المنظمات غير الربحية والأفراد، منها 4 إنذارات بحق جمعيات أهلية، و 4 قرارات عزل لمجالس إدارة جمعيات أهلية، وقرار استبعاد أحد منسوبي الجمعيات الأهلية من العمل في القطاع لفترة مؤقتة، وإصدار 3 مخالفات جمع تبرعات صدرت في حق الأفراد، ومخالفتي جمع تبرعات صدرت بحق كيانات غير ربحية، وإحالة 4 كيانات تجارية إلى النيابة العامة، وإحالة 10 كيانات تجارية إلى رئاسة أمن الدولة.



من جهة أخرى نوه المركز إلى التطورات الإيجابية في قطاع غير الربحي خلال شهر مارس 2024، حيث تم تسجيل 57 جمعية أهلية، و7 مؤسسات أهلية، و8 صناديق عائلية في مختلف المجالات التنموية والمناطق بالمملكة، ليصل إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة إلى 4,721 منظمة.



وأكد المركز على أهمية الامتثال للأنظمة واللوائح والإجراءات المنظمة لقطاع غير الربحي، وضرورة التكامل بين الأفراد والمنظمات غير الربحية لتعزيز التنمية في هذا القطاع وتحقيق الأهداف الوطنية.



يشهد #القطاع_غير_الربحي⁩ تناميًا سريعًا في المملكة للسير نحو تحقيق الأهداف التنموية لرؤية السعودية 2030 نستعرض معكم في بيان من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي منجزات جديدة للقطاع. pic.twitter.com/pKbUb4ehD4 — متحدث المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (@ncnp_SP) April 4, 2024