السجن 7 سنوات لوزير الدفاع الكويتي بتهمة أموال “صندوق الجيش”

أنهى القضاء الكويتي اليوم واحدة من أكثر القضايا جدلا في الشارع الكويتي منذ خمس سنوات والمتعلقة بقضايا استغلال أموال الدولة.

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، بحبس وزير الدفاع الأسبق خالد الجراح الصباح، سبع سنوات مع الشغل، في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.



وبحسب وكالة الأنباء الكويتية“كونا”، فإن المحكمة امتنعت عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك الصباح، وألزمته برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال “صندوق الجيش”.

و بدأت شرارة القضية عند اتهم الراحل ناصر الصباح، مسؤولي هذا الصندوق باختلاس نحو 800 مليون دولار، في الفترة التي كان فيها خالد الجراح الصباح وزيرا للدفاع، وهو ما تسبب في أزمة واتهامات كبيرة أدت إلى استقالة الحكومة.



و حينها نفى خالد الجراح الصباح الاتهامات الموجهة له من قبل ناصر الصباح، قائلا إن الأخير تعمّد إخفاء الحقائق عن الشعب الكويتي.



وفي نوفمبر 2019، خرجت إلى العلن قضية “صندوق الجيش” الذي خصصت له وزارة الدفاع ميزانية سنوية تقدر بنحو 16 مليون دولار، بهدف منح قروض ميسرة، وإقامة مناسبات اجتماعية لمنسوبي الوزارة، شهدت سجالا بين اثنين من أركان الأسرة الحاكمة، هما وزير الداخلية حينها خالد الجراح الصباح، ووزير الدفاع حينها ناصر صباح الأحمد الصباح.

