فضيحة الديزل.. رئيس فولكسفاغن السابق ينفي مسؤوليته عن الأزمة

من جديد تعود فضيحة الديزل المتورطة فيها شركة السيارات الألمانية العملاقة فولكسفاغن، إلى الواجهة، مع ظهور مارتن فينتركورن، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة فولكسفاغن الألمانية للسيارات، في المحكمة للإدلاء بشهادته.

“فينتركورن” الذي ظهر في المحكمة الإقليمية العليا في مدينة براونشفايج التابعة لولاية ساكسونيا السفلى في ألمانيا للإدلاء بشهادته في القضيتين الجنائيتين المرفوعتين ضده، نفي المسؤولية عن فضيحة الديزل التي هزت عرش فولكسفاغن التي تعد واحدة من أضخم شركات تصنيع وإنتاج السيارات في أوروبا، قائلا “أعتبر هذه الاتهامات غير صحيحة”.

شهادة بعد سنوات من اكتشاف فضيحة الديزل

وتأتي شهادة “فينتركورن”، حسب وكالة الأنباء الألمانية، بعد نحو 8 سنوات من اكتشاف فضيحة تلاعب شركة فولكسفاغن بنتائج اختبارات معدلات العوادم في سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل (سولار).

بدأت قضية فضيحة الديزل في 2018، حينما حرك عدد من المستثمرين دعوى قضائية ضد الشركة الألمانية فولكسفاغن، وشركة بورشه للسيارات الرياضية الفارهة التابعة لها، للحصول على تعويضات تقدر بنحو 4.4 مليار يورو، عن الخسائر التي تسبب فيها الإعلان عن الفضيحة في سبتمبر 2015.

وتفجرت هذه القضية، عندما أقرت الشركة باستخدام برنامج كمبيوتر، لتقليل كميات العوادم المنبعثة من السيارات أثناء الاختبارات مقارنة بكمية العوادم الحقيقية، التي تنبعث أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية.

وعلى آثر هذه الفضيحة تقدم “فينتركورن” باستقالته من رئاسة فولكسفاغن في سبتمبر 2015، زاعما عدم علمه بأي تفاصيل تخص هذا التلاعب.

أبرز الاتهامات لرئيس فولكسفاغن السابق

ويُحَاكم الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة بعدة تهم أبرزها تهمة الغش التجاري، والإدلاء بشهادة كاذبة تحت القسم في لجنة تقصي الحقائق التابعة للبرلمان الألماني.

أما القضية الثانية، فتتعلق بمخالفات خاصة بقانون تداول الأوراق المالية، حيث لم يخطر “فينتركورن” السوق المالية بواقعة التلاعب في عوادم السيارات في الوقت المناسب على الرغم من علمه بالواقعة.

نص شهادة “فينتركورن”

وفي نص شهادته أمام المحكمة، كشف “فينتركورن”، عن قراره بالإدلاء بأقواله كشاهد للمساهمة في كشف ملابسات واقعة أزمة الديزل”.

“فينتركورن” زعم أنه علم في وقت متأخر بأزمة عوادم سيارات الديزل، مع الجهات الأمريكية، كما أنه لم يكن على دراية كاملة بكل تفاصيل الأزمة، مضيفا لو تم إخطاري في وقت مبكر لما ترددت في التصدي للأمور بشكل مباشر”، موضحا “لو كنت علمت بالأمر لسافرت مباشرة للحديث سرا مع الجهات الأمريكية بشأن هذه الأزمة”.