الداخلية السعودية للحجاج: تفادوا سندات الأضاحي المشبوهة

أصدرت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية تحذيرًا بخصوص الإعلانات الوهمية التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف استغلال فريضة الحج.

و دعا الأمن العام المواطنين والمقيمين إلى تجنب الاستجابة للإعلانات الوهمية التي تستهدف استغلال فريضة الحج، وذلك بعدما أصبحت هذه الإعلانات وسيلة شائعة للنصب والاحتيال.

كما أشار إلى أن هذه الإعلانات تشمل عروضًا لتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن، وتوزيعها، وبيع أساور خاصة بالحج، وحتى تأمين وسائل النقل، وقد تكون مرتبطة بأشخاص ومؤسسات وهمية، مما يؤدي إلى خسارة المواطنين والمقيمين لأموالهم.

و أوضح إلى أن هذه الإعلانات تتنوع ما بين تأمين الأضاحي لضيوف الرحمن، وتوزيعها، وبيع أساور خاصة بالحج، وتأمين وسائل النقل، وقد تكون مرتبطة بأشخاص ومؤسسات وهمية.

وفي هذا السياق، نبه الأمن العام إلى أن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي هو الجهة الرسمية المختصة ببيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدية والصدقة نيابة عن حجاج بيت الله الحرام. يمكن للراغبين في شراء هذه السندات أو تتبع تنفيذها الاطلاع على الموقع الرسمي للمشروع adahi.org، أو عبر منصة إحسان، أو منافذ البيع المعتمدة، مع توفير الرقم الموحد 920020193 لاستقبال الاستفسارات وتتبع الطلبات.

وشدد الأمن على ضرورة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، وطالب المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.

يأتي هذا التحذير في ضوء تحذيرات سابقة من وزارة الحج والعمرة السعودية بشأن حملات الحج الوهمية لهذا العام 2024، مؤكدة على ضرورة الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، أو عبر منصة “نسك حج” للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.

الأمن العام يدعو لعدم الاستجابة للإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) May 11, 2024