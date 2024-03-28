الجرائم الإلكترونية.. 10.5 تريليون دولار تكلفة متوقعة في 2024

من المتوقع أن تصل تكلفة الجرائم الإلكترونية العالمية إلى 10.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، وفقًا لتوقعات فيزا.

مع ارتفاع المدفوعات الرقمية، تأتي سلسلة من الأسئلة والمخاوف، بما في ذلك كيفية حماية وتأمين تلك المدفوعات والبيانات المالية، خاصة مع تزايد الهجمات والجرائم الإلكترونية.

الأهداف الشائعة لمرتكبي الجرائم الإلكترونية

وتعد الشركات، والمستهلكون في الأسواق الناشئة بشكل خاص أهدافًا شائعة لهذه الأنواع من المهاجمين، والجرائم الإلكترونية، حيث أنهم لا يتمتعون بالكثير منهم بالذكاء، والحذر في عمليات الاحتيال.

وجدت دراسة استقصائية حديثة أجرتها شركة Visa، أن 90% من الأفراد في منطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا من المرجح أن لا يلاحظوا تحذيرات الاحتيال من الجرائم الإلكترونية.

وللتعمق في الأسباب الكامنة وراء ارتفاع عمليات الاحتيال والهجمات، والجرائم الإلكترونية على المعاملات المالية في السنوات الأخيرة، وكيفية عملها لمكافحتها، عقدت مائدة مستديرة على هامش القمة الأمنية السنوية لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وضمت المائدة المستديرة، تشارلز لوبو، مسؤول المخاطر الإقليمي لشركة Visa في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، والرئيس العالمي لخدمات الاحتيال مايكل جبارة، ورئيس المنتجات والحلول في Visa Europe، مهريت حبتياب.

وقال الرئيس العالمي لخدمات الاحتيال مايكل جبارة في المائدة المستديرة، إنه لوضع هذا الأمر في نصابه الصحيح، لو كانت الجرائم الإلكترونية دولة ذات سيادة، لكانت ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

ارتفاع هائل بنشاط عصابات برامج الفدية

زادت خروقات البيانات العالمية بنسبة 20% على أساس سنوي في عام 2023، وفقًا لمجلة هارفارد بيزنس ريفيو، مع ارتفاع نشاط عصابات برامج الفدية في الشرق الأوسط بنسبة هائلة بلغت 77%.

عمليات الاحتيال الأكثر شيوعًا

شهد النظام المالي في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خسائر مالية تقدر بنحو تريليون دولار بسبب الهجمات الإلكترونية في عام 2023، وفقًا لاستطلاع أجرته Visa.

وأشار تقريرها الأخير لربيع 2024 حول أهم تهديدات الدفع في العالم إلى عمليات احتيال تقطيع الخنازير – التي تجمع بين التزييف العميق، والتصيد الاحتيالي، وعمليات الاحتيال الاستثمارية – باعتبارها واحدة من أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا خلال الفترة الماضية، إلى جانب عمليات احتيال الميراث، وعمليات احتيال الإغاثة الإنسانية، والاحتيال التثليثي، والذي يتضمن إنشاء مواقع إلكترونية وشركات مزيفة تروج للمساومات.

“كانت هناك أيضًا زيادة في هجمات ترخيص إرجاع الشراء، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 67% في هجمات برامج الفدية كخدمة، وزيادة بنسبة 71% في هجمات القوة الغاشمة على المؤسسات المالية، حيث يحاول المتسللون استخدام كمية كبيرة من أرقام البطاقات بهدف تخمين رقم دقيق؛ وزيادة بنسبة 33% في عمليات غسيل المعاملات”، بحسب لوبو.

لماذا نرى المزيد من الاحتيال؟

وقال لوبو، إنه في حين أن الاحتيال يتراجع فعليا مع نمو المدفوعات الرقمية حيث تعمل الشركات على تأمين المعاملات، فإن المحتالين أصبحوا أكثر تطورا في كيفية استهداف المستهلكين ومهاجمتهم.

وأضاف، لقد تطور النظام البيئي المالي الأكثر تعقيدا في عالم اليوم إلى ما هو أبعد من “نموذج الأطراف الأربعة” الكلاسيكي ــ الذي يتألف من جهة إصدار البطاقة، والمستحوذ على معالجة المعاملات، والتاجر، والمستهلك ــ وهو ما أدى بدوره إلى زيادة صعوبة تأمينها المعاملات.

أوضح لوبو: “لقد شهدنا نموًا بنسبة 50% في ميسري الدفع الذين يدعون أنهم يجلبون المزيد من التجار”، مضيفًا أن هذا يضيف الحاجة إلى مزيد من التحكم في الاستعانة بمصادر خارجية، ومعرفة عميلك، والتدقيق.

وتابع لوبو: “إن كمية البيانات المتداولة تتزايد بمئات النسب المئوية”.

وأضاف، أن استخدام التزييف العميق، والذكاء الاصطناعي التوليدي يتزايد جنبًا إلى جنب حيث يتطلع المهاجمون السيبرانيون إلى جمع بعض تلك البيانات.

ماذا يمكن ان يفعل؟

تمكنت شركة فيزا من حجب نحو 40 مليار دولار من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت العام الماضي، وفقًا لتقريرها.

وأضافت أن الشركة استثمرت 10 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس الماضية في التكنولوجيا، والابتكار لمساعدتها على تخفيف تلك المخاطر.

إحدى الأدوات الموجودة في مستودعهم هي الأداة نفسها التي يستخدمها المهاجمون لاختراق المدفوعات والمعاملات، وهي الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتعمل الشركة على تطوير نموذج تنبؤي يستخدم الذكاء الاصطناعي الجيني، وبيانات الشبكة لتحديد نشاط التعداد قبل أن يؤدي إلى الاحتيال، والذي يطلق عليه اسم “ذكاء هجوم حساب التأشيرة” (VAAI).

وقال جبارة في كلمته الرئيسية في القمة: “فرضيتي هي أنه عندما نطرح VAAI، فإنها ستفعل في تعداد الاحتيال ما فعلته الشريحة في الاحتيال المزيف”.

وأكد:” بشكل أساسي.. سوف يقضي عليه”.

وأضاف جبارة، أن الأداة ستكون متاحة في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا العام المقبل، بعد طرحها في الولايات المتحدة هذا العام.