بعد عدة أسابيع من وقوع حادثة التسمم الغذائي في مدينة الرياض، وبعد تداول العديد من الإشاعات والتكهنات بين الخبراء في مجال الغذاء والمتخصصين في مجال الصحة، بالإضافة إلى الأقاويل حول ضرر اللحوم وسمومها، جاءت النتائج المخبرية التي أجرتها الجهات المختصة بالمفاجأة.

حيث أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية عن اكتشاف بكتيريا خطيرة في منتجات مايونيز تنتجها إحدى المنشآت الغذائية بعد ظهور حالات تسمم في مطعم “همبرقيني” بمدينة الرياض. وفقًا للتحاليل المخبرية التي أجرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، تبيّن وجود بكتيريا “كلوستريديوم بوتولينوم” في عينة من مادة المايونيز.

وعلى الفور تم اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الوضع، حيث قامت الوزارة بإيقاف توزيع وسحب منتج المايونيز المُصاب من الأسواق والمنشآت الغذائية في جميع مدن المملكة. كما تم إغلاق المصنع المعني مؤقتًا وسحب الكميات المتبقية من المنتج، بالإضافة إلى إشعار جميع عملاء المصنع بضرورة التخلص الفوري من المنتجات التي لديهم.

الإجراءات المتخذة تضمنت إشعار جميع عملاء المصنع من مطاعم ومنشآت غذائية بإتلاف جميع ما لديهم من كميات، ومواصلة عمليات الرصد والتقصي والحملات الرقابية على مستوى جميع مدن المملكة من قبل الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة، وبما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك.

كما دعت الوزارة والجهات المعنية إلى الحذر والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية، كما أكدت على استمرار عمليات الرصد والتقصي والرقابة لضمان سلامة المستهلكين.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم التسرع في نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة.

#بيان_صحفي: الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تعلن عن اتخاذ عدداً من الإجراءات بشأن حالات التسمم في الرياض. pic.twitter.com/IUdmhi6Wjr — وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomrah) May 11, 2024