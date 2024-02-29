فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inقضاياآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةاقتصاد إسلاميمجتمع

الأوقاف السعودية تسترد أصولاً وقفية تتجاوز الملياري ريال

تمكنت الهيئة من كشف عدد من المخالفات التي ارتكبها بعض النظار والمسؤولين عن إدارة الأوقاف، مثل خلط الأموال الوقفية بالأموال الشخصية

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن نجاحها في استرداد مبلغ قدره 1.5 مليار ريال لعدد من الأوقاف، بالإضافة إلى حماية أصول بقيمة تقدر بحوالي 100 مليار ريال من الاستغلال غير المشروع.

حيث كشفت من خلال إجراءات الفحص والتدقيق، وتنفيذ اللوائح والأنظمة المعمول بها، عدد من المخالفات التي ارتكبها بعض النظار والمسؤولين عن إدارة الأوقاف، مثل خلط الأموال الوقفية بالأموال الشخصية وعدم إعداد التقارير المالية اللازمة.

و تمكنت الهيئة أيضًا من حماية أصول بقيمة تقدر بحوالي 100 مليار ريال من الاستغلال غير المشروع، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات وتحديث اللوائح والقوانين لضمان الرقابة والشفافية في إدارة الأوقاف.

وأكدت الهيئة أهمية دورها في تنظيم القطاع الوقفي وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، وذلك من خلال تحديث اللوائح والقوانين لتحقيق الرقابة والشفافية، وتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...