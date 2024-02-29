الأوقاف السعودية تسترد أصولاً وقفية تتجاوز الملياري ريال

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن نجاحها في استرداد مبلغ قدره 1.5 مليار ريال لعدد من الأوقاف، بالإضافة إلى حماية أصول بقيمة تقدر بحوالي 100 مليار ريال من الاستغلال غير المشروع.



حيث كشفت من خلال إجراءات الفحص والتدقيق، وتنفيذ اللوائح والأنظمة المعمول بها، عدد من المخالفات التي ارتكبها بعض النظار والمسؤولين عن إدارة الأوقاف، مثل خلط الأموال الوقفية بالأموال الشخصية وعدم إعداد التقارير المالية اللازمة.



و تمكنت الهيئة أيضًا من حماية أصول بقيمة تقدر بحوالي 100 مليار ريال من الاستغلال غير المشروع، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات وتحديث اللوائح والقوانين لضمان الرقابة والشفافية في إدارة الأوقاف.



وأكدت الهيئة أهمية دورها في تنظيم القطاع الوقفي وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، وذلك من خلال تحديث اللوائح والقوانين لتحقيق الرقابة والشفافية، وتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية.

#الهيئة_العامة_للأوقاف تسترد مليار وخمسمائة مليون ريال لعدد من الأوقاف، وتحمي أصولًا بمئة مليار ريال. pic.twitter.com/Ixm4mhPX79 — الهيئة العامة للأوقاف (@AWQAF_KSA) February 29, 2024