السجن مدى الحياة.. جزاء الأم الأمريكية التي تركت طفلتها 10 أيام لتموت

حكم القاضي على الأم الأمريكية، التي تعيش في كليفلاند بولاية أوهايو، بالسجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط، بعدما اعترفت بذنبها في جريمة قتل مشدد لطفلتها الصغيرة “جايلين”، التي تركتها في المنزل بمفردها لمدة 10 أيام لتقضي إجازة مع صديقها خارج أمريكا.

ووجد القاضي الأمريكي، بريندان شيهان، أن الأم الأمريكية، كريستيل كانديلاريو، البالغة من العمر 32 عامًا، ارتكبت جريمة قتل وصفها بـ “منتهى الخيانة”، عندما تركت ابنتها جايلين كانديلاريو، البالغة من العمر 16 شهرًا، في منزلها بمفردها، أثناء سفرها إلى بورتوريكو، في يونيو الماضي.

الحكم على الأم الأمريكية بـ “السجن مدى الحياة”

وقال القاضي، للأم الأمريكية، كانديلاريو أثناء إصدار الحكم: تمامًا كما تركت طفلتك جايلين في المنزل بمفردها، يجب أيضًا أن تقضي بقية حياتك بمفردك في زنزانة بلا حرية.

وأمام المحكمة الأمريكية، قررت إخصائية الطب الشرعي إليزابيث موني، أن الطفلة جايلين ماتت من الجوع، والجفاف الشديد، بسبب إهمال أمها، ووصفت وفاة جايلين بأنها جريمة قتل.

واعترفت الأم الأمريكية، كانديلاريو، بأنها مذنبة في تعريض الأطفال للخطر.

وفي جلسة النطق بالحكم يوم الاثنين، والتي بثتها محطة كليفلاند الإخبارية WKYC على الهواء مباشرة، قام المدعون بتشغيل مقطع فيديو أمني لكانديلاريو، وهي تغادر منزلها في 6 يونيو بحقيبة سفر وتعود في صباح يوم 16 يونيو.

وقالت السلطات، إنه بعد حوالي 10 دقائق من وصولها، اتصلت كانديلاريو برقم 911 قائلة إن ابنتها كانت تحتضر.

مأساة الطفلة جايلين 10 أيام قبل موتها

وقال ممثلو الادعاء، إن كانديلاريو، ألبست ابنتها ملابس نظيفة قبل وصول المستجيبين الأوائل من الطوارئ، لكن موني، قالت في المحكمة، إنها عثرت على براز على يدي، وقدمي جايلين، وتحت أظافرها، وعلى فمها، وأسنانها، وهو ما قال المحققون إنهم اعتقدوا في البداية أنه تراب.

وارتجف صوت موني، وهي تصف الظروف “المرعبة”، لوفاة الطفلة، قائلة إن جايلين عانت من معاناة شديدة، وطويلة لمدة تصل إلى أسبوع قبل وفاتها.

وقالت كانديلاريو، وهي معلمة بديلة سابقة، للمحققين في البداية إنها كانت في المنزل تعتني بابنتها، التي كانت مريضة، وتتقيأ قبل أن تجدها غير مستجيبة.

وشكرت تيريزا جوميز، رقيب شرطة كليفلاند، وأحد المحققين في جرائم القتل في القضية، المحكمة للسماح لها بأن تكون “صوتًا لجايلين”، ووصفت نتائج التحقيق بـ “المروعة”.

وقالت جوميز: لقد أولت الأم الأمريكية، كانديلاريو، أهمية أكبر لقضاء إجازة في بورتوريكو مع صديقها، على صحة ابنتها وسلامتها ورفاهيتها.

وأضافت جوميز: لقد ماتت جايلين ميتة طويلة ومؤلمة، خائفة ووحيدة، بينما كانت والدتها تستمتع بالشاطئ، والشمس.

دفاع الأم الأمريكية عن نفسها

وقال محامي الدفاع عن كانديلاريو، ديريك سميث، إن كانديلاريو عولجت من الاكتئاب والقلق، لكن مرضها “ليس مبررًا” لأفعالها.

وطلب والدا كانديلاريو من القاضي الرحمة والرأفة، قائلين من خلال مترجم إن ابنتهما عانت من “أمراض عقلية وعاطفية”، أثرت على “حسن تقديرها وعقلها”.

وبكت كانديلاريو، عندما أخبرت القاضي عن آلامها الشديدة ومعاناتها من الاكتئاب.

وقالت كانديلاريو من خلال مترجم: لا أحاول تبرير أفعالي، لكن لا أحد يعرف مدى معاناتي وما مررت به.. وإنها تصلي من أجل المغفرة كل يوم.

وقال القاضي الأمريكي، إن محاولات كانديلاريو للتستر على جريمتها أظهرت له أنها غير نادمة.

وأضاف، إنها أتيحت لها العديد من الفرص لإنقاذ ابنتها، التي ربما عاشت لمدة أسبوع أثناء رحيلها، وأنه على الرغم من كل معاناتها، ثابرت تلك الطفلة الصغيرة، في انتظار أن ينقذها أحد.. وكان بإمكانك فعل ذلك بمكالمة هاتفية بسيطة.