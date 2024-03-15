فريق التحرير by فريق التحرير

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وزارة الدفاع الأمريكية تصدر تقريراً جديدًا حول الأجسام الطائرة مجهولة المصدر

لا يوجد أي دليل ملموس على أن أياً من الأجسام الطائرة المجهولة التي تمت مشاهدتها ترتبط بتكنولوجيا فضائية أو كائنات خارج الأرض

فريق التحرير by فريق التحرير

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية تقريراً يلخص تاريخ تحقيقات الحكومة الأمريكية في الظواهر الجوية المجهولة، والتي تُعرف أيضاً بالأجسام الطائرة المجهولة، منذ عام 1945.

قام مكتب خاص يُدعى “مكتب تحليل الشذوذ في جميع المجالات” (AARO) بإعداد هذا التقرير، وذلك بعد مراجعة شاملة للوثائق السرية والعامة، وإجراء عشرات المقابلات مع مسؤولين حكوميين وخبراء.

خلُص التقرير إلى أنه لا يوجد أي دليل ملموس على أن أياً من الأجسام الطائرة المجهولة التي تمت مشاهدتها ترتبط بتكنولوجيا فضائية أو كائنات خارج الأرض. وأوضح أن معظم الحالات يمكن تفسيرها على أنها أشياء عادية أو ظواهر طبيعية تم الخطأ في تحديد هويتها.

وزارة الدفاع الأمريكية تصدر تقريراً جديدًا حول الأجسام الطائرة مجهولة المصدر

كما أشار التقرير إلى عدم وجود أي دليل على برامج حكومية سرية تقوم بدراسة تكنولوجيا فضائية مزعومة. ولكنه أقرّ بأن هناك بعض الحالات التي لا تزال دون تفسير بسبب نقص المعلومات الكافية.

تطرق التقرير أيضاً إلى العوامل التاريخية والثقافية والسياسية التي ربما أثرت على الإبلاغ عن مشاهدات الأجسام المجهولة، مثل التطور التكنولوجي السريع والاهتمام الإعلامي والشعبي بهذه الظاهرة.

تعتبر وزارة الدفاع هذا التقرير خطوة مهمة نحو مزيد من الشفافية بشأن هذا الموضوع، وتؤكد التزامها بمواصلة التحقيقات وتحسين عمليات جمع وتحليل البيانات للمساعدة في حل الألغاز المتبقية حول الأجسام الطائرة المجهولة.

وزارة الدفاع الأمريكية تصدر تقريراً جديدًا حول الأجسام الطائرة مجهولة المصدر

من المقرر نشر الجزء الثاني من التقرير في أبريل 2024، والذي سيتضمن معلومات إضافية لم يتم الانتهاء من تحليلها في الجزء الأول.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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