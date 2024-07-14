تفاصيل محاولة اغتيال دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسيلفانيا

نجا المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسيلفانيا.

وتم إجلاء الرئيس الأميركي السابق من المنصة بعد سماع دوي ما بدا أنها طلقات نارية أثناء الحدث.

شوهد ترامب، وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطاً برجال الأمن الذين أخرجوه من المنصة. وأثناء إجلائه، رفع قبضته أمام الحشد.

ضباط من جهاز إنفاذ القانون شوهدوا على سطح قريب من المنصة التي كان يقف عليها ترامب. وقالت شبكة (سي.إن.إن CNN) في نبأ عاجل أن ترامب أصيب خلال واقعة إطلاق النار.

أكد المدعي العام لمنطقة بتلر في بنسلفانيا مقتل أحد الحضور في التجمع الانتخابي، بالإضافة إلى مقتل المهاجم وإصابة شخص بجروح خطيرة.

بدأ ترامب إلقاء خطابه عندما سُمع دوي إطلاق النار، وسارع عناصر الخدمة السرية إلى مساعدته على النهوض ورافقوه من المنصة إلى سيارته. رفع ترامب قبضته وسط هتاف أنصاره أثناء إجلائه.

كان هذا آخر تجمع لترامب قبل المؤتمر الجمهوري الذي من المقرر أن يتم خلاله تسميته رسمياً كمرشح للحزب الجمهوري لمواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر.

أكد جهاز الخدمة السرية أن الرئيس الأمريكي السابق “بأمان” بعد حادثة إطلاق النار. وقال مسؤول الاتصالات في جهاز الخدمة السرية، أنتوني غوغلييلمي، إن “جهاز الخدمة السرية اتخذ إجراءات وقائية والرئيس السابق في أمان”، مشيراً إلى أن هناك “تحقيقا يجري” وسيتم نشر مزيد من المعلومات عند توافرها.

دونالد ترامب بخير

من جانبه، قال متحدث باسم الرئيس الأميركي السابق ترامب، أنه بخير ويتم فحصه في الوقت الحالي داخل مركز طبي محلي”.

كما أفاد البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس بايدن على ما حدث لترامب خلال التجمع الأخير.

وعلق عقّب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، على محاولة اغتيال ترامب، ووصف الحدث بأنه “غادر”.

وأضاف السيسي، خلال تدوينة نشرها المتحدث باسم الرئاسة المصرية على صفحته بمنصة فيسبوك، قائلا: “تابعت بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب، وإذ أؤكد إدانة مصر للحادث”.

وتابع، ” أعرب عن التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب، واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية”.

والجدير بالذكر أن أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي اسم مطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق ترامب، ويدعى توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عاما، وأنه قتل على أيدي الحرس الرئاسي بعد إطلاقه النار.

صورة تتفوق على الفيديو بإظهار الطلقة في الهواء

اشتهرت صورة في محاولة اغتيال ترامب نظرا لأنها تظهر الطلقة في الهواء قرب رأس ترامب وهي تمر بجوار أذنه ، ولفتت سي إن إن للمصور دوج ميلز الذي التقط الصورة التي أصبحت شهيرة، ليتحدث كيف تمكن من التقاطها، وهو مصور حائز على جائزة بوليتزر وصف الفوضى التي عمت أجواء التجمع في بتلر بولاية بنسلفانيا وهو يعمل لصالح جريدة نيويورك تايمز، ويصف التحدي المتمثل بتسجيل أجواء الحدث المضطرب بلآلاف اللقطات بصور قليلة تفوق في بعضها على الفيديو.

اللافت أن ترامب سبق أن وصف المصور ميلز بأنه عبقري رغم أن ترامب غالبا ما ينتقد الصحافة بما فيها صحيفة نيويورك تايمز.

ويمكن القول إن حركة بسيطة من راس ترامب أنقذت أمريكا من الفوضى واحتمال اندلاع حرب أهلية- وهي مخاطر لاتزال قائمة- ومن الوارد جدا أن تكون إمالة الرأس في آخر ثانية قد أنقذت حياته حيث أظهرت لقطات بطيئة الرصاصة وهي تخدش أذنه. لو لم يحرك ترامب رأسه، فمن المحتمل أن تصيب الرصاصة مؤخرة رأسه، مما أدى إلى إنهاء حياته.

يقول ترامب إنه أدار رأسه لينظر إلى إحصاءات الهجرة غير الشرعية التي كانت على الشاشة الكبيرة في تجمعه. ترامب أفاد لطبيب البيت الأبيض السابق روني جاكسون: “هذا الرسم البياني الذي كنت أستعرضه أنقذ حياتي”. “لقد أنقذت دورية الحدود حياتي”. “إذا لم أشر إلى هذا الرسم البياني وأدرت رأسي للنظر إليه، لكانت تلك الرصاصة قد أصابتني مباشرة في الرأس”.