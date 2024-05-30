اختفاء شاب سعودي في مصر.. ما الذي كشفته السفارة السعودية؟

انتشرت قصة اختفاء الشاب السعودي هتان بن غازي شطا في مدينة القاهرة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع بالجميع للمطالبة بالبحث عنه والتعاون لإعادته سالمًا إلى أهله.

و تم تداول الخبر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشر وسم “#المفقود_هتان” بصورة واسعة، وسط تعاطف كبير من المستخدمين مع حملة البحث عنه.

يُذكر أن الشاب هتان خرج من منزله في حي الرحاب بالقاهرة منذ أكثر من شهر ولم يعُد، ما دفع الأهل والأصدقاء للتحرك والتنسيق مع السلطات المصرية والسفارة السعودية للبحث عنه.

وفي هذا السياق، أكدت السفارة السعودية في العاصمة المصرية القاهرة، في بيان رسمي؛ أنها باشرت البحث عن الشاب هتان منذ اللحظة الأولى لاختفائه، وأنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية المصرية لتحديد مكان وظروف اختفائه.

وأشارت السفارة إلى استخدام كاميرات المراقبة المتاحة لديها، التي سجلت خروج المواطن هتان من منطقة إقامته بحي التجمع الخامس قبل اختفائه.

وقد أثارت هذه القضية قلقًا كبيرًا بين الجالية السعودية في مصر وبين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين دعوا إلى تكاتف الجهود للعثور على الشاب المفقود.

كما تعمل السلطات المصرية بالتعاون مع السفارة السعودية بشكل مكثف للعثور على المواطن هتان، وتستمر عائلته وأصدقاؤه في جهودهم الحثيثة للبحث عنه. يأمل الجميع أن تسفر هذه الجهود المشتركة عن نتائج إيجابية، وأن يعود هتان سالمًا إلى أهله.





