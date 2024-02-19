إعدام شركات ترامب العائلية بتهمة الاحتيال.. 500 مليون دولار غرامة

من المتوقع أن يؤدي الحكم الصادر في نيويورك بشأن الاحتيال بقيمة 355 مليون دولار ضد دونالد ترامب إلى إحداث تأثير خطير في حسابه المصرفي، لكن العقوبات غير النقدية هي التي يمكن أن تكون مؤلمة بشكل خاص لشركته.

ألزمت محكمة بمدينة نيويورك دونالد ترامب، في قضية الاحتيال، بدفع غرامة 355 مليون دولار مع الفوائد بتهمة الاحتيال، بخلاف 100 مليون دولار أخرى مستحقة عليه بالفعل.

ويأتي هذا بعد أيام من الحكم على ترامب بدفع غرامة قيمتها 83.3 مليون دولار لصالح إي جين كارول بتهمة التشهير.

وبالإضافة إلى الغرامة، منع القاضي آرثر إنجورون، في حكم قضية الاحتيال، الرئيس السابق للولايات المتحدة وأبنائه الكبار – إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور- من تولي أي مناصب تنفيذية بالشركات التي تقع داخل نيويورك حتى التي يملكها ترامب نفسه، لمدد تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، بحسب وول ستريت جورنال.

حظر القروض على ترامب في قضية الاحتيال

ويقضي قرار المحكمة، قضية الاحتيال، أيضا بمنع ترامب، وشركاته من الحصول على قروض من البنوك التي تقع في الولاية.

إلا أن ترامب يصر على أن الأحكام القضائية التي صدرت بحقه في قضية الاحتيال، ما هي إلا مجرد “ضربات سياسية” ولا تستند إلى وقائع حقيقية، قائلا إن البنوك حققت أرباحا جيدة من الصفقات وكانت حريصة على هذا العمل.

وقال ترامب مساء الجمعة: “لم يكن هناك احتيال”.

وأضاف:” حصلت جميع البنوك على أموالها بنسبة 100٪.؟ إنهم يحبون ترامب”.

وأكد محامو ترامب، أنه بشكل جماعي، ستجبر القيود مجموعة ترامب العقارية على إعادة تصور كيفية قيامها بأعمالها داخل وخارج نيويورك، وكل ذلك تحت إشراف شديد من مراقب معين من قبل المحكمة.

وأضافوا:” الحظر المفروض على الاقتراض يمكن أن يكون له الأثر الأكبر، لأن معظم بنوك أمريكا مسجلة أو لديها اتفاقيات مع نيويورك”.

وقال إيفان جوتلوب، الشريك في شركة المحاماة شاول إيوينج في تصريحات لـ ـوول ستريت جورنال: “عندما تكون سمسار عقارات، فأنت بحاجة إلى المال”.

وأضاف:” هذا الحكم يعيق حقًا قدرتهم على الحصول على المال للبناء في جميع أنحاء العالم”.

وقال، إنه لا يزال بإمكان ترامب الحصول على قروض من مكان آخر، لكن العملية ستكون أكثر عبئا، ومن المرجح أن تشمل مؤسسات أصغر.

وحكم إنجورون، وقف إلى جانب الادعاءات التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، بأن عائلة ترامب ارتكبت مجموعة متنوعة من جرائم الاحتيال المدني في مخطط دام سنوات لتأمين شروط أفضل من المقرضين من خلال تضخيم ثروة الرئيس السابق.

حكم الاحتيال سيئ للأعمال

أدار إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور الشركة، حيث كان تركيز والدهما في السنوات الأخيرة منصبًا على السياسة أكثر من الأعمال.

وقالت متحدثة باسم منظمة ترامب إن الحكم كان سيئًا للأعمال التجارية في الولاية.

وتابعت: “إذا سُمح لهذا الحكم بالنفاذ، فلن يؤدي إلا إلى تسريع الهجرة الجماعية المستمرة للشركات من نيويورك”.

ما خطوات ترامب المرتقبة؟

يمكن لترامب أن يطلب وقف التنفيذ من محكمة الاستئناف، التي قامت بالفعل بتعليق أجزاء من الحكم الذي أصدره إنجورون في الوقت الحالي.

وتأتي عقوبة الاحتيال في نيويورك البالغة 355 مليون دولار مع الفوائد، مما يعني أن التزام ترامب المالي يمكن أن يتضخم بسرعة. ويقدر مكتب المدعي العام في نيويورك أنه مدين بالفعل بما يقرب من 100 مليون دولار كفوائد مسبقة على المزايا المالية التي حصل عليها بشكل غير صحيح.

ويتوج حكم الجمعة أسبوعا محموما من التطورات القانونية بالنسبة لترامب، المرشح الجمهوري الأوفر حظا في انتخابات الرئاسة، بينما يدير حملته الانتخابية.

ويوم الاثنين الماضي، طلب ترامب تدخل المحكمة العليا الأمريكية في مطالبته بالحصانة من الاتهامات الفيدرالية المتعلقة بالتدخل في الانتخابات.

وفي نيويورك، حدد قاض آخر الخميس 25 مارس موعدا لبدء محاكمة جنائية بتهمة تزوير سجلات تجارية لإخفاء أموال رشوة مدفوعة لنجمة إباحية.

وفي جورجيا، يوم الإثنين أيضا، تعرضت المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، التي تلاحق قضية ابتزاز ضد ترامب، للاستجواب بشأن علاقتها الرومانسية مع المدعي العام في جلسة استماع لتحديد ما إذا كان ينبغي استبعادها من القضية.

والحكم الصادر يوم الجمعة كان سيئًا بالنسبة لترامب، إلا أنه كان من الممكن أن يكون الأسوأ.

عقوبة الإعدام للشركات

ولم يتبنى القاضي بعض العقوبات الأكثر صرامة، بما في ذلك فرض حظر مدى الحياة على عمل ترامب كمسؤول كبير في أي شركة مسجلة في نيويورك.

كما تراجع إنجورون عن حكم سابق ينطوي على أمر بتصفية بعض أعمال ترامب.

“هذا أمر صعب للغاية”، قال جريجوري كراكور، الذي كان أحد كبار مستشاري إريك شنايدرمان عندما كان المدعي العام في نيويورك: “هذا لا يحدث كل يوم”.

وأضاف:” ومع ذلك، فقد سحب القاضي عقوبة الإعدام للشركات.”

في الاستئناف، لدى ترامب العديد من الحجج التي يمكنه تقديمها لمهاجمة حجم ونطاق حكم إنجورون على الأقل.

واستند ما يقرب من نصف العقوبات المالية التي فرضها القاضي إلى تقدير القاضي لمقدار الأموال التي وفرها ترامب من خلال الحصول على ائتمان أرخص.

واستعاد إنجورون أيضًا 187 مليون دولار حصل عليها ترامب مؤخرًا من بيع عقارين.

وقال بعض المراقبين القانونيين إن جدولة القاضي لمكاسب ترامب المزعومة غير المشروعة يمكن الطعن فيها باعتبارها تخمينية للغاية.

ووفق خبراء قانون، يمكن لترامب تأخير دفع الحكم أثناء استئنافه عن طريق نشر سند الاستئناف، لكنه قد يضطر إلى الاعتماد على شركات التأمين الكفيلة لضمان سداد الحكم في حالة تأييده.

ومن المحتمل أن يتطلب ذلك تأمين السندات بضمانات مثل النقد أو خطابات الاعتماد من البنوك أو الاستثمارات أو الأصول الأخرى، بما في ذلك العقارات.

3 مليارات دولار صافي ثروة ترامب

وصافي ثروة ترامب تقدر بنحو 3 مليارات دولار، لكن حجم أصوله السائلة غير واضح.

وفي شهادته العام الماضي، شهد بأنه يملك أكثر من 400 مليون دولار نقدًا، وهو أقل مما قد يدين به للدولة في النهاية إذا فشل استئنافه.

على الرغم من المعركة القانونية المؤلمة المقبلة، فمن الممكن أن يكون لدى منظمة ترامب مسارات للنجاح بغض النظر عن النتيجة.

وتوقع ماسيمو دانجيلو، المحامي العقاري في بلانك روما، أنه حتى لو تم تأييد الحكم في الاستئناف، فلا يزال بإمكان الشركة المضي قدمًا.

وقال دانجيلو: “من المؤكد أنهم سيخرجون من الولاية التي لا يمكنهم العمل فيها ويعتبرون بمثابة الخراف السوداء”.