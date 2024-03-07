أعلنت السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات، بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون تعطيل، وذلك اعتباراً من بداية شهر رمضان الموافق 11 من شهر مارس الجاري.

علماً بأن الجهات المعنية في المملكة تعمل حاليا على معالجة طلبات الإيقاف القائمة، حيث بلغ عدد رفع الإيقافات (157243) إيقافا.



يتضمن التنظيم الجديد لإيقاف الخدمات عدة نقاط تهدف إلى حماية حقوق المستفيدين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات،الحكومية.



ومن أهم ملامح هذا التنظيم:



– الخدمات المستثناة: تستثنى الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية من عملية الإيقاف.



– حماية الحقوق: يهدف التنظيم إلى حماية حقوق المستفيدين من الخدمات، وعدم تعريضهم لأي ضرر، وذلك من خلال ضوابط محددة لإيقاف الخدمات وفقاً لآلية محددة ومستندات نظامية.



– مدة الإيقاف وتمديدها: يتم تقسيم عملية الإيقاف إلى ثلاث مراحل، حيث يُمنح في المرحلتين الأولى والثانية مدة قابلة للتمديد، بينما تحدد المدة في المرحلة الثالثة وفقاً للسند النظامي.



– سهولة الإجراءات: يتيح التنظيم للأفراد وقطاع الأعمال تقديم طلب لتمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة المسؤولة عن الإيقاف.



– سرعة رفع الإيقاف: تؤكد السلطات المعنية على سرعة رفع الإيقاف في حال انتهاء مسببه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تقديم الطلب.



وذكر بيان لوزارة الداخلية السعودية اليوم، على حسابها الرسمي عبر منصة”إكس”، تفصيل التنظيم، أن بداية شهر رمضان هو دخول التنظيم حيز التنفيذ وذلك بمنع إيقاف الخدمات للخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية وتنظيم إيقاف الخدمات الأخرى وفق آلية محددة.



بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، وتمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام, علماً بأنه جار معالجة طلبات الإيقاف القائمة، حيث بلغ عدد رفع الإيقافات (157243) إيقافا.



وأتاح تنظيم إيقاف الخدمات للموقفة خدماتهم أن يكون إيقاف الخدمات على (3) مراحل لكل مرحلة مدة معينة، بحيث تكون في المرحلتين الأولى والثانية (15) يومًا قابلة للتمديد (15) يومًا أخرى فقط، بينما تحدد المدة في الثالثة بحسب ما يحدد في السند النظامي للإيقاف، ويرفع من قبل الجهة الحكومية طالبة الإيقاف في حال انتهاء مسببه ورفعه في مدة لا تتجاوز (24) ساعة من إرسال الجهة الحكومية المعنية طلب رفع إيقاف الخدمات عن المعني.

يذكر أن بدء تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات جاء وفق ضوابط ونماذج محددة لمنصات الجهات الحكومية المرتبطة بالتنظيم، من خلال منصة أبشر أفراد وأعمال” وبوابة “مقيم”.

اعتبارًا من 01/ 09/ 1445 هـ .. منع إيقاف الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية وتنظيم إيقاف الخدمات الأخرى وفق آلية محددة .#تنظيم_إيقاف_الخدمات pic.twitter.com/F7Unx77iNd — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 7, 2024