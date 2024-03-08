تضمنت التحديثات الجديدة في قوانين إيقاف الخدمات، التي أعلنت عنها السلطات في المملكة العربية السعودية بالأمس، عددًا من التوجيهات تتركز في القضايا التي لم يصدر فيها حكما تنفيذيا.

تهدف هذه التنظيمات إلى تحديد الضوابط والحقوق المتعلقة بهذه العملية بوضوح أكبر، وتوفير المزيد من الشفافية والعدالة للمواطنين. ومن بين أبرز التحديثات، 12 تحديثًا كما يلي:



1- عدم شمول الحسابات البنكية: أكد التحديث الجديد أن إيقاف الخدمات لا يشمل الحسابات البنكية، مما يضمن استمرار الوصول إلى الخدمات المالية.

2- حق الحصول على قروض: يُتاح للمواطنين الذين تم إيقاف خدماتهم الحصول على قروض وفق أنظمة البنك.

3- عدم شمول منع السفر: توضح التحديثات أن إيقاف الخدمات لا يشمل منع السفر، مما يعني استمرار حرية التنقل.

4- إمكانية تجديد رخصة السير: يُمكن تجديد رخصة السير حتى في حالة إيقاف الخدمات.

5- عدم شمول الاستقطاع من الراتب: يظهر التحديث الجديد أن إيقاف الخدمات لا يشمل استقطاعات من الراتب.

6-استلام حساب المواطن: يمكن للمواطنين استلام حساب المواطن حتى في حالة إيقاف خدماتهم.

7- عدم منع نقل ملكية المركبة: لا يشمل إيقاف الخدمات منع نقل ملكية المركبة.

8- عدم توقف الخدمات في حالة الحوادث: لا يتم توقيف الخدمات في حالة وقوع حادث وعدم وجود تأمين.

9- توكيل آخر شرعياً: يُمكن لآخر توكيل شرعي أن يتم خلال فترة إيقاف الخدمات.

10- تجديد الهوية الوطنية أو هوية المقيم: يمكن تجديد الهوية الوطنية أو هوية المقيم حتى في حالة إيقاف الخدمات.

11- عدم توقف البطاقة الائتمانية: لا يتوقف البطاقة الائتمانية عن العمل في حالة إيقاف الخدمات.

12– عدم منع التحويل البنكي: لا يمنع إيقاف الخدمات التحويلات البنكية.

يشار إلى إن إيقاف الخدمات يتم بمستند نظامي ولا يترتب بضرر على الموقفة خدماته وتابعيه.

اعتبارًا من 1 رمضان؛ #تنظيم_إيقاف_الخدمات وفقًا لآلية محددة تحفظ حقوق الجميع لدى الجهات ذات الصلة. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/HlhceXSZQp — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) March 8, 2024