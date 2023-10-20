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إيزابيل أدجاني تدان بتهمتي الاحتيال الضريبي وغسل الأموال

حاول وكلاء الدفاع عن أدجاني تأجيل المحاكمة معللين طلبهم بحرصها على “شرح موقفها” أمام هيئة المحكمة

فريق التحرير by فريق التحرير
أدجاني

طلبت النيابة العامة المالية الوطنية الفرنسية عقوبة السجن 18 شهرًا مع وقف التنفيذ للنجمة السينمائية الفرنسية إيزابيل أدجاني وتغريمها 250 ألف يورو، خلال جلسة محاكمتها غيابياً في باريس بتهمتي الاحتيال الضريبي المشدد وغسل الأموال.

اتهمت النيابة العامة أدجاني بـ:

  • صرّحت عن تبرع حصلت عليه على أنه قرض عام 2013.
  • اتخذت محل إقامة وهمياً في البرتغال عامي 2016 و2017.
  • غسلت أموالاً عبر الولايات المتحدة عام 2014.
أدجاني

وحاول وكلاء الدفاع عن أدجاني تأجيل المحاكمة معللين طلبهم بحرصها على “شرح موقفها” أمام هيئة المحكمة، لكنها، وبأن إصابتها “بحالة مرضية حادة” حال دون تمكنها من ركوب الطائرة من الولايات المتحدة لحضور الجلسة.

إلاّ أن المحكمة ردّت هذا الطلب معتبرة أن “من غير المؤكد بدرجة كافية أن أدجاني كانت تنوي حقاً الحضور”.

وشدد المدّعي العام المالي على أن أدجاني مواطنة خاضعة لواجبات قبل أن تكون شخصية عامة.

وكذلك وجدت النيابة العامة أن مبلغ المليوني يورو الذي تلقّته عام 2013 من رجل أعمال سنغالي لم يكن قرضاً، مبدية اقتناعها بأنه “تبرّع مقنّع”.

أدجاني

ووصفت النيابة العامة بـ”الوهميّ” عقد القرض الموقع بينهما، والذي لم يتضمن فوائد ولا ضمانات، مشيرة إلى أنه أتاح للممثلة التهرب من ضرائب تحويل بقيمة 1,2 مليون يورو.

أدجاني
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...