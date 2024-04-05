أمريكا تحرك دعوى جنائية تتهم هواوي بتضليل البنوك

حركت وزارة العدل الأمريكية دعوى جنائية رفعتها منذ فترة طويلة، تتهم فيها شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا بتضليل بنوك بشأن أعمالها في إيران، وستعرض على محكمة في كانون الثاني / يناير 2026، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وقال ألكسندر سولومون، المسؤول الكبير في وزارة العدل لقاضية أمريكية في نيويورك إن “مناقشات التسوية انتهت إلى طريق مسدود. ونعتقد أنه سيكون من الحكمة تحديد موعد للمحاكمة”.

وقالت القاضية إنها تعتقد أنه من الجيد أن يكون موعد بدء المحاكمة في بداية يناير 2026.

وتم اعتقال منغ وانزو المديرة المالية لشركة هواوي في فانكوفر بكندا بموجب مذكرة اعتقال أمريكية استناداً إلى لائحة اتهام، ما أدى إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018.

وألغيت الاتهامات الموجهة إلى منغ ابنة مؤسس الشركة في إطار اتفاق عام 2021.

وأوضح سولومون أن ممثلي الادعاء يتوقعون أن تستمر المحاكمة ما بين أربعة وستة أشهر.

وتم اتهام هواوي في 2018 بالاحتيال المصرفي وتضليل بنك إتش.إس.بي.سي وبنوكا أخرى بشأن أعمالها في إيران التي تخضع للعقوبات الأمريكية.

وفي عام 2020، أضافت وزارة العدل اتهامات أخرى إلى القضية تضمنت أن هواوي تآمرت لسرقة أسرار تجارية من ست شركات تكنولوجيا أمريكية وساعدت إيران على تعقب محتجين مناهضين للحكومة في عام 2009.

ومنذ عام 2019، قيدت الولايات المتحدة وصول هواوي إلى التكنولوجيا الأمريكية متهمة الشركة بممارسة أنشطة تضر بالأمن القومي الأمريكي، وهو ما تنفيه هواوي.