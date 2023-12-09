كشفت السلطات الأمنية في السعودية عن ضبط أكثر من 17 ألف مخالف لأنظمة العمل والإقامة في البلاد، خلال 7 أيام.

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 30/ 11/ 2023، حتى 6/ 12/ 2023.

وبلغ عدد إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (17257) مخالفًا، منهم (11183) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3765) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2309) مخالفين لنظام العمل.

كما تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (481) شخصًا (38%) منهم يمنيو الجنسية، و(60%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (62) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.



و تم ضبط (8) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (51884) وافداً مخالفًا، منهم (45672) رجلاً، و(6212) امرأة.



فيما تم إحالة (45773) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2394) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9369) مخالفًا.



وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.

الحملات الميدانية المشتركة: ضبط ( 17257)مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع.https://t.co/KqFW3BpsI9#واس_عام pic.twitter.com/lrJCYUZPh4 — واس العام (@SPAregions) December 9, 2023